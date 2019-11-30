عبايات ملونة لاطلالة حيوية وعصرية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 30 نوفمبر 2019 04:43 مساءً - تكتمل أناقة المراة مع ارتداء عبايات جديدة تكون ذات تصميم جذاب وألوان مبهجة كي تمنحك مظهر أنيق.

Baruni



تطور مفهوم العباءة الشرقية على مر السنوات، بحيث باتت تخضع لمعايير أكثر عصرية خصوصاً من ناحية الألوان، فلم تعد تقتصر على اللون الأسود فقط، بل عمل مصممون كثر الى ادخال الألوان اليها بطريقة فرحة وحيوية، فباتت تأتي بأسلوب مميز وجميل مصنوعةً من لوحة ألوان حيوية وملفتة تزيد من اشراقة وجمال كل من ترتديها.

Sotra



وأصبحت العباءة الملونة من القطع الأساسية في خزانة كل امرأة عربية . وخلال موسم الخريف تحرص كل سيدة على اختيار أكثر اللوكات شياكة وأناقة ورقي.

شاهدي أحدث موديلات العبايات والقفاطين الملونة وأسرار تنسيقها بأناقة.

Dolce & Gabbana

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نصائح خاصة:

لا تكثري من الألوان مع عبايتك الملونة، ونسقي معها أكسسوارات متناغمة معها بشكل لافت.

أضيفي منديل بألوان هادئة ومحايدة مع عبايتك الملونة الجميلة.

لا تتردي في تنسيق مجوهرات ذهبية مميزة لكي تزيدي من جمالية عبايتك.

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