أفكار جديدة لتنسيق البليزر من ديما الأسدي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 30 نوفمبر 2019 04:43 مساءً - البليزر أصبح قطعة أساسية في خزانة كل سيدة هذا الموسم، ولا سيما أنه كان أحد أبرز صيحات الموضة على منصات عروض دور الأزياء العالمية، ويسهل تنسيقه لمختلف المناسبات الكاجوال والرسمية على حد سواء، وقد شاهدنا العديد من التصميمات المميزة منه، التي تنوعت من ناحية قصاتها وألوانها والمواد المصنوعة منها، وكذلك شاهدنا العديد من النساء وقد اعتمدن البليزر بأساليب مميزة، ومنهنّ مدونة الموضة ديما الأسدي التي ستقوم اليوم بتقديم أفكار جديدة لكِ، لاعتماد البليزر في اطلالات هذا الموسم.



لوك مميز في البليزر والتنورة التول اعتمدته ديما الأسدي

اعتمدت ديما الأسدي تنسيق مميز في البليزر والتنورة التول





نسقت ديما الأسدي مؤخرًا لوك جمع بين الأناقة والعصرية في البليزر، الذي اختارته بقصة واسعة oversize باللون الزهري، وزينت خصره بحزم عريض أسود، واختارت معه تنورة ماكسي مصنوعة من طبقات من التول، وأكملت اللوك بحذاء كاحل وشنطة يد صغيرة من الجلد الأسود من شانيل Chanel.

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اطلالة لافتة نسقتها ديما الأسدي في البليزر

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ديما الأسدي أنيقة في البليزر والبنطلون الجلد



اعتمدت ديما الأسدي في هذا اللوك بليزر أنيقًا باللونين الأسود والأبيض، مزينًا بأزرار معدنية ذهبية، وقد نسقت من تحته قميصًا فضفاضًا أبيض وبنطلون جلد خصر عال باللون الأسود، وأكملت اللوك بشنطة يد باللون الأبيض السكري من بوتيغا فينيتا Bottega Veneta، وصندل بكعب عالٍ ذهبي، ونظارات شمسية بتصميم عصري.





ديما الأسدي في اطلالة خريفية في البليزر

ديما الأسدي في تنسيق كلاسيكي في الفستان والبليزر



لوك خريفي أنيق نسقته ديما الأسدي وقد اعتمدت فيه الأسلوب الأنيق الكلاسيكي، حيث اختارت فستانًا بياقة عالية باللون الرمادي، ونسقت من فوقه جاكيت بليزر باللون الكحلي الداكن، وأكملت اللوك بشنطة يد مميزة من الجلد الأسود، وجزمة عالية بكعب منخفض، ونظارات شمسية باللون الأسود.





تنسيق مسائي بالبليزر اختارته ديما الأسدي

تنسيق مسائي في البليزر اعتمدته ديما الأسدي



لاطلالة مسائية جمعت بين الأناقة والعصرية، اختارت ديما الأسدي جاكيت بليزر باللون الزيتي الغني، قصته مميزة مع حزام على الخصر، وقد نسقت معه سروالًا مطاطيًّا باللون الأسود، وأكملت اللوك بشنطة يد وجزمة عالية باللون الذهبي الميتالك، والعديد من المجوهرات الناعمة التي أضافت من خلالها لمسات مميزة.



جاكيت البليزر موضة هذا الموسم شاهدي كيف نسقته ديما الأسدي بأساليب جديدة ومبتكرة، واستوحي منها بعض الأفكار لتتألقي في مختلف المناسبات بهذه القطعة المميزة.

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