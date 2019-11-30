إطلالات "مونوكروم" من اختيار النجمات لهذا الخريف

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 30 نوفمبر 2019 04:43 مساءً - مازالت صيحة اللون الموحد أو المونوكروم، تتصدر واجهة الموضة بقوة، لا سيما وأنها نالت إعجاب النجمات وأصبحت جزءًا من أناقتهن.



اعتماد اطلالة بلون واحد من الرأس إلى القدم، لا تعدّ مسايرة للموضة فحسب، بينما هي طريقة ذكية لإخفاء بعض العيوب، فيمكن لهذا النمط من أن يعطي شعورًا وهميًّا بطول القامة، كما أنّ تنسيق لون واحد مع حزام عريض يُصغّر منطقة الخصر، ويخفي عيوب البطن.



إذا كانت الألوان الزاهية زينت اطلالات المونوكروم للنجمات خلال الصيف، فحان الوقت لاختيار ألوان أكثر هدوءًا ودفئًا لتداعب نسمات الخريف والشتاء الباردة.



جنيفر لوبيز تتألق بـ"الزمرد"

جنيفر لوبيز



أطلت النجمة العالمية جنيفر لوبيز في شوارع نيويورك، باطلالة موحدة بلون حجر الزمرد، حيث اعتمدت كنزة صوف مزينة بأكمام من الفراء الاصطناعي، ونسقتها مع بنطلون حرير من اللون نفسه، مصمم بساق واسعة وخصر عالِ. كذلك انتعلت حذاءً مدببًا باللون الزمردي أيضًا، أما الحقيبة فكسرت القاعدة بنقوش من الأسود والأبيض لمزيد من الأناقة.



يمكنكِ تقليد جنيفر لوبيز باطلالة موحدة من لون يوحي بالترف، ويشعّ جماله من حجر الزمرد الفاخر، لا سيما وأنّ هذا اللون مرتبط في الأذهان بطقس الخريف، من ثم هو اختيار مناسب لهذا الموسم.

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المونوكروم الناعم من أنجلينا جولي



على العكس من الاطلالة الخريفية السابقة، ستكون اطلالة بلون محايد وناعم مناسبة للخريف، لأنها تكسر الشكل التقليدي لألوان الطقس البارد، وهنا ستكون الممثلة والمخرجة العالمية أنجلينا جولي خير مثال على هذا النمط.

أنجلينا جولي





تعتمد أنجلينا اطلالات عصرية باللون الأبيض أو البيج من الرأس حتى أخمص القدمين، ورغم أنها ألوان حيادية متوقعة، إلا أنّ تنسيقها بهذه الطريقة يبدو ساحرًا ومميزًا.

أيضًا من الألوان الخريفية التي يمكن تنسيقها بـ نمط المونوكروم أو اللون الأحادي، هو اللون التوتي الداكن الذي تألقت به من قبل جيجي حديد، من خلال سترة مخملية وبنطلون واسع من الحرير.



كذلك سيكون اللون البرتقالي واللافندر والأحمر خيارات أنيقة لتنسيقها بهذا النمط خلال الأيام القادمة. شاهدي الصور لتلهمكِ أحدث الأفكار لاطلالات المونوكروم.

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