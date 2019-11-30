صيحة النقوش والطبعات تغزو خزانتك الشتوية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 30 نوفمبر 2019 04:43 مساءً - على الرغم من أنها تجعل الإطلالة تبدو صاخبة وغير متناسقة، استطاعت النقوش المتضاربة أن تسجّل مكاناً لها ضمن صيحات الموسم المقبل. هي صيحة جريئة ودقيقة في الوقت نفسه، إذا أردت اعتمادها عليك أن تختاري النقوش التي يمكنك أن تجميعها في إطلالة واحدة دون أن تفقدي أناقة مظهرك.



بيروت- الخليج 365

إعداد وتصوير: جهاد حجيلي

شعر ومكياج: Velvet Management

الملابس والإكسسوارات: MOUCHE , UNBREAKABLE EVOLUTION, TOD’S, ULTRACHIC ,LE MOKI , GEORGIO ARAMANI ,IRIE ,DITA , DOLCE & GABBANA



اختاري النقوش البريّة لإطلالة جريئة

معطف من Mouche. السعر 557$

فستان من Unbreakable Evolution. السعر 576$

حذاء من Tod’s. السعر 875$



توب باللون الأزرق. السعر 636$

تنورة بطبعة بريّة. السعر 663$

كلاهما من Ultrachic

حذاء من Tod’s. السعر 795$

حقيبة من Le Moki. السعر 311$

نظارات شمسية من Georgio Armani. السعر 403$



أزياء تزيد من مرح إطلالاتك هذا الشهر

سترة طويلة. السعر 1173$

سروال باللون البني. السعر 557$

كلاهما من IRIE

حذاء من جلد الثعبان. السعر 576$

حقيبة من الجلد الأسود. السعر 2115$

كلاهما من Tod’s



فستان من Unbreakable Evolution. السعر 523$

معطف من Mouche. السعر 523$

حقيبة من Le Moki. السعر 198$



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قماش التويد يزيد من فخامة أزيائك

فستان من Ultrachic. السعر 875$

نظارات شمسية من Dita by Dita Von Teese. السعر 630$

حزام من الجلد والمعدن. السعر 444$

حذاء باللون الأسود. السعر 875$

كلاهما من Tod’s

توب من القطن. السعر 238$

تنورة مزيّنة بالثنيات. السعر 663$

معطف مزيّن بالمربّعات. السعر 1167$

جميعها من Ultrachic

حقيبة من Le Moki. السعر 311$



7 تنسيقات بنقشات الزهور لإطلالة منعشة في الشتاء

سروال مطبّع. السعر 557$

توب مطبّعة. السعر 497$

كلاهما من IRIE

حذاء من Tod’s. السعر 762$

نظارات شمسية من Dolce&Gabbana. السعر 283$

قفازات من Dita by Dita Von Teese. السعر 150$

صيحة المربّعات Fashion Plaids