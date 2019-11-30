صور فساتين جليتر لاحتفالات رأس السنة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 30 نوفمبر 2019 04:43 مساءً - تعتبر فساتين السهرة المزينة بالجليتر أو الترتر من أبرز صيحات الموضة هذا العام. ولا تحلو احتفالات نهاية العام دون الفساتين البراقة أو اللامعة أو كما يطلق عليها البعض sequined . فعلي الرغم من بساطة قصاتها إلا أن تطريزها حقا هو سر الجاذبية.

فساتين جليتر



اختيار لون الفستان مع قصته بالتأكيد تشعر المرأة وكأنها ملكة في المناسبة الخاصة بها، فسواء كانت حفلة خطبة أو زفاف اختاري الموديل الأجمل بالنسبة لك.

اختاري فستان أسود ناعم للغاية وتزينه قصة السليت وانتعلي معه حذاء بكعب عال، أو اختاري احد الفساتين ذات الأكمام والمزينة بحزام خصر رقيق.

فساتين جليتر



وماذا ستختارين إن كنت من محبي الفساتين القصيرة؟ ستختاري فستان رقيق باللون الأبيض أم فستان باللون الأزرق الملكي اللامع؟



حقا فساتين sequined ستجعلك تحتارين في شكل إطلالتك، ولكن لاتنسي مطالعة الصورلاختيار الفستان الأجمل لك.

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