أجدد إطلالات الفاشينيستا بالعبايات.. هل أعجبتكِ؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 30 نوفمبر 2019 04:43 مساءً - تحرص كل مدونة موضة أن تشارك متابعيها اطلالالتها اليومية، والتي من بينها بالطبع اطلالات العبايات، سواء كانت تعتمدها بشكل كلي، أو جزء كبير من مظهرها، بأن تختار موديلات العبايات.

ولكي تكوني مطلعة عن كل ما هو جديد باطلالات الفاشينيستات، إليكِ مجموعة من أجدد اطلالات مدونات الموضة بالعبايات، لتقيّميها برأيكِ، وتستلهمي منها أفكار التصميمات التي تعجبكِ.



فاطمة حسام بالعبايه المعطف

فاطمة حسام بالعبايه المعطف





ظهرت موضة العبايه المعطف بشكل كبير بالفترة الأخيرة، واعتمدتها الكثير من المدونات اللاتي اشتهرن بالذوق الرفيع في اختيار أزياء العبايات، كالفاشينيستا فاطمة حسام.

اعتمدت فاطمة العبايه باللون البينك الأنثوي، مستوحاة من تصميم المعطف مع تفاصيل الأزرار الأمامية، ولمسات من الكشكشة على أحد الجانبين، بسيطة وناعمة.

وقد أعجبنا التنسيق للصندل الأسود المفتوح، مع شنطة شفافة صغيرة الحجم، وحجابها الأبيض، والمميز أنها لم تُدخل أيّ ألوان أخرى باللون لتحافظ على الستايل الناعم.



خولة المراغي بعبايه من التول الشفاف

خولة المراغي بعبايه من التول الشفاف





ارتدت خولة المراغي بأحدث اطلالتها، عبايه باللون الأبيض مع التول الأسود الشفاف، منفوشة قليلًا، لهذا فهي مناسبة للشابات ولحفلات النهارية المبهجة، نسقت معها صندل ميول مفتوحًا باللون الأسود، وشنطة وحجابًا بالأسود أيضًا.





عبايه باللون الأبيض والأسود من حنين الصيفي

عبايه باللون الأبيض والأسود من حنين الصيفي



أما حنين الصيفي فقد اعتمدت على فكرة المونوكروم باختيار اللون الأبيض للعبايه، ولكن هذا الموديل كان عمليًّا أكثر، ومناسبًا لاطلالة رسمية في النهار، مع الأكمام المطرزة بالخرز اللامع.

ونسقت معه كعبًا عاليًا أنيقًا أسود، قد يناسبكِ لاطلالة العمل أو لأجواء السفر.

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مريم الياسي بعبايه ساتان حريري بسيطة ولافتة

مريم الياسي بعبايه ساتان حريري بسيطة ولافتة







هذه العبايه السوداء من مصممة أزياء العبايات مريم الياسي لافتة بدرجة كبيرة، بالرغم من أنها خالية من التطريزات، لكنّ تلك الخامة الفخمة من الساتان الحريري للعبايه، تبدو غاية في النعومة على الصبيّة، وتمنحكِ إحساسًا أنثويًّا جذابًا.

نسقتها مريم الياسي بالطريقة المحايدة مع الحجاب باللون الأسود والصندل الأسود، ومن الممكن أن تنسقي معها كلتش ملونًا يكسر فقط حيادية اللون، أو تختاري الأسود مع تطريزات براقة.



بهذا الألبوم إليكِ مجموعة من أجدد اطلالات مدونات الموضة بالعبايات المختلفة.. ولا تنسي أن تخبرينا تقييمكِ لموديلات العبايات.

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