المعاطف بين المواسم وطريقة تنسيقها

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 30 نوفمبر 2019 04:43 مساءً - تتسم المعاطف الشتوية في خريف 2019 وشتاء 2020 بالتنوع والاختلاف سواء كان في الخامات أو الألوان.

Antonio Berardi



و في كلّ عام تعود المعاطف غير السميكة إلى الواجهة، لتحتلّ الصدارة وتمنحك أسلوباً مميّزاً وعصرياً. وفي موسم كروز 2020 عادت هذه الصيحة بشكل لافت مقدمةً قصات وأشكال متنوعة من المعاطف ذات الألوان الغنية والجميلة. لذا حضري نفسك لارتدائها بطرق متنوعة وعديدة.



نصائح خاصة لارتداء المعاطف

Bottega Veneta



يضفي المعطف نوعاً من الأناقة الفورية على إطلالتك، لكنّ المهمّ أن يتناسب طوله مع طول جسمك.



- اعتمدي هذه المعاطف مع فساتين رقيقة تحتها ذات طابع قصير لأنها ستليق بها جداً.

- يمكنك الانتقال بهذه المعاطف من المناسبات النهارية الى الليلية بكل سهولة دون الحاجة الى تغييرها.

Chanel



- المعاطف الماكسي التي يصل طولها للكاحل، نسّقيها مع بوط طويل وزيّنيها بحزام، فهذا الستايل كفيل لتواكبي به موضة هذا الشتاء، كما أنه سيضمن لكِ اطلالة محتشمة تلائم حجابك.

- في حال اعتمدتِ بنطال Skinny، نسّقيه مع تونيك جينز فضفاض، ومعطف كاروهات، هذه الطلة يمكنكِ إكمالها باكسسوارات كاميل، وببوط قصير مع حقيبة ظهر لاطلالة عملية للنهار.

Rochas



- اِكسري قاعدة تنسيق المعطف الطويل مع بنطال Skinny، ولائميه هذا الشتاء مع بنطال أسود فضفاض؛ لتتمكني من التأنق بكنزة صوف قصيرة.

- أيضًا المعطف مع البنطال القصير الذي لا يغطي الكاحل، موضة رائجة هذا الموسم، أكمليهما ببوط متوسط الطول أو قصير، ويفضل أن يكون بلون البنطال ليزيدكِ طولًا.

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