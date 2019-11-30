3 خطوات لأناقة الرجل النحيف في الشتاء

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 30 نوفمبر 2019 04:43 مساءً - لطالما احتاج الرجال ذوي الجسم النحيف إلى الكثير من الوقت من أجل إيجاد الملابس التي تناسبهم والتي لا تظهر أجسامهم بشكل نحيف للغاية بحيث تضيع أناقة الملابس.

لكن معظم الرجال لا يعلمون أن انتقاء الملابس لا يجب أن يكون عشوائياً، حيث يختارون ما يعجبهم من سراويل وتيشرت ومعاطف وحتى بدلات رسمية من دون التفكير لو بقليل، بأن هذه التصاميم قد لا تناسب أجسامهم النحيفة بل ستجعلهم يبدون بشكل أنحف.

ولهذا السبب، سنقدم لك بعض النصائح التي ستجعل من إطلالتك في الشتاء إطلالة أنيقة وجذابة من دون أن تبرز نحافتك بشكل يخرب طلّتك.



1- ابتعد عن الجينز الضيق:

سروال جينز بأرجل عريضة من Gucci



ربما البعض لن تعجبه هذه النصيحة على اعتبار أن الموضة اليوم ما زالت تتمحور حول الجينز الضيق، وهنا نحن لا نقترح عليك أن تبتعد بشكل نهائي عن خيار الجينز الضيق، بل اختيار الجينز المائل إلى العريض أكثر.

فبإمكانك أن تختار هذا الجينز من Gucci والذي جاء باللون الفاتح من دون أي نقشات مع أرجل عريضة بشكل مقبول.

أو اطّلع على الجينز الذي قدمته دار Valentino حيث جاء بتصميم مميز، مع نقشات باللون الأسود، أي يناسب أصحاب الإطلالة العصرية والبعيدة عن الكلاسيكية.

اما اذا كنت تبحث عن جينز باللون الأسود ليناسب كل إطلالات الشتاء فننصحك بتجربة الجينز من Burberry والذي جاء بتصميم كلاسيكي ومميز.



2- ركز على القطع العلوية ذات الألوان الفاتحة:

كنزة باللون الأبيض من Givenchy



تساعد الألوان الفاتحة في القطعة العلوية من الإطلالة على ألّا تظهر نحافة الأكتاف أو اليدين بشكل واضح، لذا حاول أن تختار القطع الفاتحة هذا الشتاء، مثل التيشيرت المميز الذي رأيناه لدى Givenchy ذو اللون الأبيض مع نقشة سوداء.

كما يمكنك اعتماد الكنزة ذات الأكمام الطويلة من Bottega Veneta والتي جاءت باللون العسلي الأنيق والترند لهذا الشتاء.

أو يمكنك اختيار الكنزة ذات تصميم الـ Polo التي رأيناها لدى Ralph Lauren ذات اللون الأزرق الفاتح.



3- اختيار الجواكيت المتوسطة الحجم:

جاكيت خفيفة وقصيرة من Loewe



لا يجب أن تختار الجواكيت الضخمة لأنها ستجعل من إطلالتك فوضوية، كما ابتعد عن تلك الضيقة للغاية كي لا تبرز نحافة أكتافك، فمن الضروري أن تختار ذات الحجم المتوسط المناسب لجسمك.

وقد لفتتنا الجاكيت من Balmain التي جاءت باللونين الأبيض والأسود بشكل مميز، كما أعجبتنا أيضاً الجاكيت لدى Balenciaga ذات اللون الأبيض الناعم.

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