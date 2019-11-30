3 خطوات لأناقة الرجل النحيف في الشتاء

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 30 نوفمبر 2019 04:43 مساءً - لطالما احتاج الرجال ذوي الجسم النحيف إلى الكثير من الوقت من أجل إيجاد الملابس التي تناسبهم والتي لا تظهر أجسامهم بشكل نحيف للغاية بحيث تضيع أناقة الملابس.
لكن معظم الرجال لا يعلمون أن انتقاء الملابس لا يجب أن يكون عشوائياً، حيث يختارون ما يعجبهم من سراويل وتيشرت ومعاطف وحتى بدلات رسمية من دون التفكير لو بقليل، بأن هذه التصاميم قد لا تناسب أجسامهم النحيفة بل ستجعلهم يبدون بشكل أنحف.
ولهذا السبب، سنقدم لك بعض النصائح التي ستجعل من إطلالتك في الشتاء إطلالة أنيقة وجذابة من دون أن تبرز نحافتك بشكل يخرب طلّتك.
1- ابتعد عن الجينز الضيق:
ربما البعض لن تعجبه هذه النصيحة على اعتبار أن الموضة اليوم ما زالت تتمحور حول الجينز الضيق، وهنا نحن لا نقترح عليك أن تبتعد بشكل نهائي عن خيار الجينز الضيق، بل اختيار الجينز المائل إلى العريض أكثر.
فبإمكانك أن تختار هذا الجينز من Gucci والذي جاء باللون الفاتح من دون أي نقشات مع أرجل عريضة بشكل مقبول.
أو اطّلع على الجينز الذي قدمته دار Valentino حيث جاء بتصميم مميز، مع نقشات باللون الأسود، أي يناسب أصحاب الإطلالة العصرية والبعيدة عن الكلاسيكية.
اما اذا كنت تبحث عن جينز باللون الأسود ليناسب كل إطلالات الشتاء فننصحك بتجربة الجينز من Burberry والذي جاء بتصميم كلاسيكي ومميز.
2- ركز على القطع العلوية ذات الألوان الفاتحة:
تساعد الألوان الفاتحة في القطعة العلوية من الإطلالة على ألّا تظهر نحافة الأكتاف أو اليدين بشكل واضح، لذا حاول أن تختار القطع الفاتحة هذا الشتاء، مثل التيشيرت المميز الذي رأيناه لدى Givenchy ذو اللون الأبيض مع نقشة سوداء.
كما يمكنك اعتماد الكنزة ذات الأكمام الطويلة من Bottega Veneta والتي جاءت باللون العسلي الأنيق والترند لهذا الشتاء.
أو يمكنك اختيار الكنزة ذات تصميم الـ Polo التي رأيناها لدى Ralph Lauren ذات اللون الأزرق الفاتح.
3- اختيار الجواكيت المتوسطة الحجم:
لا يجب أن تختار الجواكيت الضخمة لأنها ستجعل من إطلالتك فوضوية، كما ابتعد عن تلك الضيقة للغاية كي لا تبرز نحافة أكتافك، فمن الضروري أن تختار ذات الحجم المتوسط المناسب لجسمك.
وقد لفتتنا الجاكيت من Balmain التي جاءت باللونين الأبيض والأسود بشكل مميز، كما أعجبتنا أيضاً الجاكيت لدى Balenciaga ذات اللون الأبيض الناعم.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.