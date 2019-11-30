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انتقد الفنان الشاب أحمد العوضي، ما يتردد من قِبل البعض بشأن رغبة الرجال في السيطرة.
وكتب "العوضي"، على حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك": "إيه يا جماعة كمية المذيعات اللي بتطلع تقولك الراجل المصري بيحب يكون هو المسيطر، فين الموضوع طيب، ما الشمس بتطلع من الشرق والراجل اللي بيسيطر والراجل كلمته اللي كده كده هتمشي".
وليست هذه المرة الأولى التي يتم الحديث فيها عن الإنصات للرجل، حيث ردت المطربة شيرين عبدالوهاب، على مهاجميها بسبب تصريحها بضرورة سماع كلام الرجال، خلال إحدى حفلات موسم الرياض، قائلة: "المرة اللي فاتت زعلوا وعملوا هاشتاج عشان قلت للستات تسمع كلام الرجالة.. طب الرجالة دول عسل وسكر ومش عارفة إيه اللي مزعلهم في كده، أكيد دول شوية عوانس".
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد العوضي لـ"المذيعات": كلام الرجالة اللي بيمشي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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