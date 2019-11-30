129 ألف جنيه.. ثمن فساتين رانيا يوسف في "القاهرة السينمائي"

على مدار أيام مهرجان القاهرة السينمائي وعلى السجادة الحمراء، استطاعت الفنانة رانيا يوسف أن تلفت الأنظار إليها بإطلالات مميزة، بلغ سعرها مجمعة ما يعادل 129 ألف جنيه مصري.

وكان الظهور الأول لرانيا يوسف خلال حفل الافتتاح من تصميم دار الأزياء العالمية بالمان، حيث ارتدت فستانا أسودا طويلا بلا فتحات من الأمام وذا أكمام طويلة، واتسم بالقماش اللامع بالكامل، واكتفت بفتحة واحدة من الخلف من أعلى الظهر وحتى نهاية الظهر.

وبلغت تكلفة الفستان 2,976 دولار أمريكي أي ما يقرب من 50 ألف جنيه مصري.

أما الإطلالة الثانية، فكانت من خلال فستان جرئ كشف عن ساقيها وصدرها من تصميم الستايلست ياسمين دين من توقيع دار الأزياء العالمية BALMAIN، وبلغ سعره 1319 دولار أمريكي.

Advertisements

وعلى مدار أيام المهرجان ظهرت "رانيا" بإطلالة مختلفة وهي ارتداء جمبسوت كلاسيكية من دار الأزياء العالمية نفسها BALMAIN وقد بلغ سعره 2,605 دولار أمريكى، أى ما يقرب من 42 ألف جنيه .

وفي اليوم الثامن من فعاليات المهرجان اختارت فستان قصير من دار الأزياء العالمية BALMAIN وبلغ 1255 يورو قبل الخصم بينما كانت تكلفته بعد الخصم 878 يورو، أى ما يقرب من 15 ألف جنيه مصري.