نصيحة من خبيرة علاقات أسرية للفتيات: متتجوزوش أجنبي.. المصري أفضل

نصحت الدكتورة صفاء عبد العاطي خبيرة العلاقات الأسرية، الفتيات بعدم الزواج من غير المصريين، مشيرة إلى أن تماثل الثقافة والعادات والتقاليد بين أبناء الوطن الواحد ينهي الكثير من التعقيدات في حالة حدوث أي خلافات بين الطرفين.

وأضافت صفاء خلال لقاء مع برنامج "إلى ربات البيوت" على إذاعة "البرنامج العام"، أن سرعة إتمام الزواج دون دراسة تؤدي إلى الطلاق السريع، لافتا إلى أنه في حال حدوث الانفصال بين الزوجين يكون الأطفال هم الضحايا.

وأكدت أن الزواج المؤقت يعد من مستحدثات العصر، وهو بعيد كل البعد عن الاستقرار والأبدية والتضحية، مؤكدة أنه مع تطورات الحياة ومتطلباتها ومستوى الرفاهية المرتفع يكون الزوج غير قادر على تلبية طلبات شريكة حياته، وفي الغالب ينتهى هذا الزواج بالطلاق في شهور أو سنوات قليلة.