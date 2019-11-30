منة تجمع عامر منيب وابنته في صورة: فكرتني بوالدي

لم تجد أفضل من صوت المطرب عامر منيب يعبر عما بداخلها من اشتياق وحنين لوالدها المتوفى، فكلما سمعته تذكرت أشجان وذكريات الأب الراحل. منة مصطفى، صاحبة الـ24 عاما، فضلت التعبير عما بداخلها من حب للفنان الراحل عامر منيب، فقررت أن تجمع بين الأب وابنته في لوحة جمعت الماضي والحاضر.

ومن كلمات أغنية "عامل ايه"، التي غنتها مريم لوالدها عامر منيب، استلهمت خريجة كلية الفنون التطبيقية بجامعة 6 أكتوبر، أفكارها لترسم لوحة تجمع بين منيب وابنته بعد التخرج. "أنا شوفت الفيديو والأغنية، وحبيته جدا وآثر فيا خاصة إن والدي متوفي، وكانت كل جملة بتقولها بتعبر عن حالتي واللي نفسه اقوله لو ربنا جمع بيني وبينه"، بحسب منة لـ"هن".

منة واحدة من محبي الفنان الراحل عامر منيب، فدائما ما تندمج مع أغانيه التي تأخذها لعالم آخر مليء بالحب والشجن، "بحب عامر منيب جدا وبحب كل أعماله، وكنت عايزة ارسمه من فترة، وكنت بأجل الفكرة علشان لما ارسمه تكون حاجة حلوة فعلا، وحسيت إني لو جمعتهم في صورة واحدة مريم هتنبسط جدا".

استغرقت منة نحو 5 ساعات، في تصميم ورسم صورة الفنان الراحل وابنته مريم بالديجيتال، مستعينة ببرامج الفوتوشوب، عبر عدة برامج على اللاب توب، "كتبت عندي على السوشيال ميديا، بإني عايزة أعمل صورة مرسومة ليهم، واشوف الناس هتكون متقبلة الفكرة ولا لأ، اتفاجئت بردود الأفعال، لقيت الناس متحمسين".

لم تكن هذه المرة الأولى التي تفكر بها منه في جمع شخصين من نجوم الفن في صورة واحدة، وسبق وأن رسمت صورة للفنان الراحل أحمد زكي ونجله هيثم الذي توفي قبل أسابيع مضت، "الناس شجعت الفكرة وأنا تحمست اني أعملها حتى لو اخدت مني وقت كبير".

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كعادتها تشارك الفتاة العشرينية أعمالها الفنية عبر صفحاتها المختلفة على مواقع التواصل الإجتماعي، وفور نشرها صورة عامر منيب ومريم، تناقلها الكثيرون، حتى وصلت لمريم والتي أبدت إعجابها الشديد بها فور رؤيتها، ما جعلها تقدم الثناء والشكر لمنة، عبر موقع "إنستجرام"، "مريم شافتها وشكرتني، وحبيتها جدا".

مريم عامر منيب تحيي ذكرى وفاة والدها الثامنة بـ"ديو مشترك"

وأحييت مريم، ابنه عامر منيب، الذكرى الثامنة على رحيل والدها بـ"ديو مشترك"، جمع بينهما، خلال أغنية "عامل إيه في حياتك"، في فيديو كليب مدته 3 دقائق و15 ثانية.

بدأ الفيديو كليب، من خلال عدد من المشاهد، التي جسدها الفنان خلال أعماله السينمائية، ومن داخل استديو التسجيل، بدأت مريم في غناء المقطع الخاص بها، والتي بدت متأثرة خلاله، وصوتها يملأه الشجن، والذي بدا مقاربا لصوت والدها الراحل.

وقالت مريم، "اطمن يا حبيبي عليا والله بخير، أنا شايفاك دايما حواليا مش ناقص غير حضنك وشوية حنية وحشوني كتير، أنا صورتك دايما قدامي ومفارقتنيش ويوماتي معايا في أحلامي ومبتسبنيش، على وعدي معاك ارفع اسمك وفي قلبي تعيش، وحشاني أيامنا وخروجتنا أجمل أيام".

وكانت مريم عامر منيب كشفت في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، طبيعة العمل الذي حضرته في ذكرى وفاة والدها الثامنة، قائلة، "هو عبارة عن أغنية من أغنيات والدي الفنان الراحل، والتي عاش عليها الكثيرون، ويشاركني بها الفنان والملحن عمرو مصطفى، والموزع أحمد عادل، وهو عبارة عن ديو مشترك".

وأفصحت مريم عن طبيعة الديو، وأكدت مشاركتها مع والدها في الغناء، "لسة مخلصناش وهنعلن عنه، والفكرة هي أغنية غناها بابا الله يرحمه، وإحنا عملنا تطورات فيها، بحيث تكون فكرة ديو مشتركة بيني وبين بابا".