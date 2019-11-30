سخرية من بدلة أحمد فهمي في "القاهرة السينمائي": حلوة البلوزة

"أحمد فهمي يرتدي السجادة الحمراء"، هكذا سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من اختيار الفنان أحمد فهمي لبدلته خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41.

حلمي ارتدى بدلة اتسم لونها بالجرأة خاصة بالنسبة إلى الرجال، وهي كانت سوداء في كل تفاصيلها، من القميص للببيون، وحتى المنديل، ولكن الجاكيت كان من اللون الأحمر الصارخ، مع نظارة شمس سوداء.

سخرية من أحمد فهمي بسبب بدلته

خروج الفنان أحمد فهمي عن المألوف أثار سخرية رواد ومتابعي الفنان عبر منصات "السوشيال ميديا" المختلفة، وكان من بين التعليقات على البدلة التي ارتداها، "ايه الحمار ده كله، انت متنكر ولا ايه"، و"انا بحبك جدا بس البدلة دي وحشة قوي"، و"حلوة البلوزة".

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دار الأزياء

اختار أحمد فهمي دار أزياء "أورانج سكوير"، وشكرهم عبر صحفته على موقع "إنستجرام"، على البدلة المميزة، وهو براند للبدلات الرسمية، والتي اعتاد أغلب الفنانين ارتداء ملابسهم منها.

فنانون تعاونوا مع "أورانج سكوير"

واحدة من أبرز الفنانات اللاتي تعاونت من "أورانج سكوير"، هي الفنانة هند صبري، والتي احتفى بها البراند كونها وثقت في ارتداء بدلة رجالية منه، وذلك عبر "إنستجرام".

كما ارتدى من نفس دار الازياء، الفنان محمد هنيدي، وأحمد حلمي، شيكو، أبو، أمير كرارة وغيرهم.