مفيد عاشور يتحدث عن أرملة عبدالرحمن أبوزهرة: كانت أمي الثانية.. مش مجرد حما

طلب الفنان المسرحي مفيد عاشور، من جمهوره الذين حضروا مساء أمس الجمعة مشاهدة العرض المسرحي "رسائل العشاق"، أن يلتمسوا له العذر، نظراً لشعوره بالإرهاق النفسي لوفاة حماته سلوى الرافعي أرملة الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، التي توفيت صباح أمس الجمعة.

وكتب "عاشور"، على حسابه الشخصي بموقع "الفيسبوك"، اليوم، "تحت ظروف قهرية مستجدة واستثنائية، لاتستطيع منها فكاكا، وتحت وطأة حزن دفين وجارح في القلب والنفس لفقد أمي الثانية (أم زوجتي)، السيدة الفاضلة سلوى الرافعي، فهى لم تكن حماتي، لا بل كانت أمي، كم كانت رائعة، تحمل قلباً يضج بالحب ويمتلئ بالرعاية للكبير والصغير، كم كنت أحبها رحمها الله وغفر لها وأسكنها فسيح جناته".

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واستطرد، "من لحظة وفاتها رحمها الله قبيل فجر الجمعة وحتى عودتي من دفنها قبيل المغرب في مقابر أكتوبر، وذهابي للمسرح مباشرة لعرض مسرحية رسائل العشاق، كنت أحس بالتعب الشديد والإرهاق النفسي والعصبي، ومع ذلك تحاملت على نفسي، وحاولت ماوسعني الجهد أن تمر ليلة العرض الثانية للمسرحية بسلام".

وتابع: "وأتمنى من كل قلبي أن تكون قد مرت بردًا وسلامًا على السادة المشاهدين الذين حضروا بالأمس، وأن يلتمسوا لى التقصير إن كنت قد قصرت، هذا هو حال الفنان إن كان في مأزق نفسي خاص، وفي نفس الوقت عليه أن يواصل إبداعه منفصلًا عن واقعه، هي حالة فِصام نفسي".