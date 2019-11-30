محمد اسماعيل - القاهرة - الكونسلتو عند الشعور بالخوف الشديد ينتاب الجسد رعشة قد تستمر معه لحين يهدأ ويتبدل الشعور، ذلك ما دفع علماء من جامعة كولومبيا الأمريكية البحث في الآلية البيولوجية الكميائيو لردة فعل الجسم عند الخوف. للمزيد عن علماء يكتشفون سبب رعشة الجسم عند الخوف.. اضغط هنا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر علماء يكتشفون سبب رعشة الجسم عند الخوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.