صور.. معلومات عن مريم حسن صاحبة أجرأ فستان في "القاهرة السينمائي"

استطاعت الفنانة مريم حسن أن تلفت الأنظار إليها بالفستان الذي ارتدته في فعاليات حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41، لتنال به لقب صاحبة أجرا فستان في المهرجان.

ورغم أنها ليست من طبيعتها ارتداء فساتين تتسم بالجرأة إلا أن ستايل الفستان كان مختلفا عن كل مرة، اتسم بالستايل الهندي، مكشوف البطن، مفتوح V من منطقة الصدر، لامع وله أكمام، لونه روز داكن.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن مريم حسن.

- هي ممثلة لبنانة، ولدت في بيروت.

- اسمها الحقيقي مريانا حسن.

- ولدت في مايو 1988، تبلغ من العمر 31 عاما.

- بدأت تتجه للفن منذ عام 2007.

- أتت إلى مصر كي تحقق الشهرة والانتشار في مجال الفن.

- أول فيلم شاركت فيه هو "45 يوم" مع المخرج أحمد يسري.

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- أولى بطولتها هو فيلم "ولد وبنت"، عام 2010.

- توالت أعمالها بعد ذلك فشاركت في أفلام "678"، "عصافير النيل"، "نص جوازة".

- شاركت في مسلسلات "الشوارع الخلفية"، و"أريد رجلا"، و"نصيبي وقسمتك"، الجزء الثاني والثالث.

- تلك هي المرة الاولى التي تتعرض فيها مريم لانتقادات حادة بسبب ملابسها الجريئة.

- وصفها البعض أنها بدلة رقص، ولا تلائم الجمهور العربي.

- تلتزم مريم حسن الصمت حتى الآن ولم ترد على الانتقادات التي وجهت إليها.

مهرجان القاهرة السينمائي

وانطلقت مساء الأربعاء الماضي، فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دار الأوبرا، برئاسة المنتج والسيناريست محمد حفظي، وسط مشاركة واسعة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي.

وشهدت فعاليات المهرجان عرض أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، و84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يضاف إليها تنظيم منصة المهرجان "أيام القاهرة لصناعة السينما" عدد كبير من الندوات والمحاضرات والورش التدريبية.

الحفل الذي يقام بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، يخرجه هشام فتحي، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه زكي، ويشهد تكريم مدير التصوير الإيطالي العالمي فيتوريو ستورارو الحائز على أكثر من 50 جائزة دولية، منها 3 أوسكار، قبل أن تبدأ مراسم تسليم جوائز مسابقات المهرجان المختلفة، بحضور لجان التحكيم، ونخبة من النجوم وصناع الأفلام، يسبق ذلك عرض فيديو قصير يستعرض ما حدث خلال الدورة 41.