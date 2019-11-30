أجرأ 7 إطلالات في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي.. فيديو

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

رصدت عدسة "فوشيا" إطلالات الفنانات في حفل ختام الدورة الـ 41 من مهرجان القاهرة السينمائي؛ إذ جاء بعضها جريئًا، بعكس ما كانت الحال عليه في حفل الافتتاح الذي تميزت الفساتين فيه بالاحتشام إلى حد كبير.

وإليك الفنانات اللاتي ارتدين أكثر الفساتين جرأة في حفل الختام:

مي عمر:

عادت الفنانة المصرية مي عمر، لإطلالاتها الجريئة؛ إذ ارتدت فستانًا برتقاليًا ضيقًا للغاية وقصيرًا كشف عن ساقيها؛ ما أبرز مفاتن جسدها، كما تميز الفستان بفتحة صدر واسعة؛ ما تسبب في هجوم رواد مواقع التواصل الاجتماعي ضدها.

مريم حسن:

استطاعت الفنانة اللبنانية مريم حسن، أن تخطف لقب الأجرأ على الإطلاق في الدورة الحالية بفستان لامع بفتحة صدر واسعة، كما كشفت عن بطنها بشكل مبالغ فيه؛ ما تسبب في توجيه النقد اللاذع لها؛ إذ أكد البعض أن الفستان لم يكن مناسبًا لها وجاء جريئًا أكثر من اللازم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لمريم، ووصف بعضهم الفستان بـ"بدلة رقص"، فيما أكد آخرون أن الإطلالة كانت سيئة، وسخر أحدهم قائلًا: "هي فين الإطلالة دي؟".

هبة السيسي:

خطفت هبة السيسي ملكة جمال مصر السابقة، الأضواء بفستان أبيض جريء، كشف عن ظهرها بالكامل، وكان ذا فتحة صدر واسعة.

ريم الطايف "ريموشكا":

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بإطلالة خارجة عن المألوف، خطفت الفاشون بلوجر العالمية ريم الطايف الشهيرة بلقب "ريموشكا" الأنظار خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي.

وارتدت ريموشكا الملقبة بـ"مونيكا بلوتشي العرب" فستان "المرآة" وهو عبارة عن قصاصات المرآة العاكسة باللون الفضي، واللافت في الفستان وجود فتحة صدر واسعة بشكل مبالغ فيه.

أروى جودة:

لفتت الفنانة المصرية أروى جودة الأنظار في ختام المهرجان بفستان أحمر قصير وجريء، مفتوح من منطقة الصدر، إلا أنها بدت متألقة وواثقة من نفسها، ونالت من خلاله إشادة الحاضرين.

رانيا منصور وشقيقتها:

تألقت الشقيقتان رانيا ونورهان منصور على السجادة الحمراء في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي؛ إذ ظهرت رانيا بفستان ذهبي لامع cup مفتوح الصدر، مع صندل ذهبي وحقيبة يد سواريه باللون نفسه.

أما نورهان منصور فارتدت فستان موف أو شولدر بسيطًا وأنيقًا، مصممًا من الشيفون، وذا فتحة صدر لافتة، كما استكملت إطلالتها بحقيبة يد سواريه باللون نفسه.

ميس حمدان:

كعادتها، خطفت الفنانة الأردنية ميس حمدان الأنظار في المهرجان، من خلال ارتدائها فستانًا أسود مفتوحًا من منطقة الصدر، لتحافظ على سقف جرأة إطلالاتها في المهرجانات الفنية مؤخرًا.

وتنتهي اليوم، الدورة الـ 41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي شهد عرض أكثر من 150 فيلمًا من 63 دولة، من بينها 35 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 84 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.