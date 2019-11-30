بيع سترة نادرة من توقيع إيف سان لوران بمبلغ "ضخم" في مزاد باريسي‎!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بيعت سترة نادرة من مجموعة أزياء فاخرة من توقيع المصمم الفرنسي الشهير إيف سان لوران، الذي استوحاها من سلسلة لوحات "دوار الشمس" لفنسنت فان غوخ الأربعاء، في مزاد لدار "كريستيز" في باريس بمبلغ قياسي بلغ 420.5 ألف دولار.

واشترى هذه السترة التي كان سعرها مقدرًا بين 88 ـ 132 ألف دولار، "ناشونال غاليري أوف فيكتوريا" في ملبورن الأسترالية.

وهذه السترة التي قدمها المصمم ضمن مجموعته لربيع وصيف 1988، جرى تطريزها بالكامل يدويًا على مدى 600 ساعة على يد المطرز المعروف فرنسوا لوساج، ولم يُصنع منها سوى أربع نسخ.

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ومن بين هذه النماذج الأربعة، لا تزال السترة التي ارتدتها ناعومي كامبل خلال عرض أزياء محفوظة ضمن مجموعات متحف إيف سان لوران، بين أبرز القطع التي أنجزها المصمم الشهير الذي استلهمها أيضًا من لوحة "زهور السوسن" لفان غوخ في إنجاز طراز آخر.

وفي كانون الثاني/يناير، بيعت سترة من تصميم إيف سان لوران، كانت تملكها سيدة الأعمال اللبنانية منى أيوب، بمقابل 193 ألف دولار بما يشمل المصاريف، وهو سعر أعلى بأربع مرات من التقديرات الأعلى، خلال مزاد نظمته دار "كورنيت دو سان سير الفرنسية".