من الأجمل؟.. شاهدي إطلالات الفنانات في ختام مهرجان القاهرة! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

تألقت العديد من الفنانات على السجادة الحمراء في حفل ختام الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي، حيث تنافسن بقوة على لقب صاحبة أجمل إطلالة، وجذب أنظار المصورين ووسائل الإعلام.

ويرصد "فوشيا" في التقرير التالي إطلالات النجمات في حفل الختام، فشاهدي ما ارتدته كل نجمة واحكمي بنفسك على الأفضل والأسوأ من وجهة نظرك.

ليلى علوي

تألقت الفنانة المصرية ليلى علوي بفستان طويل بصيحة "Off Shoulder"، باللون الكاشمير الغامق، وجاء التصميم بقصة ضيقة من الأعلى، مع تنورة مزينة بالطيات.

وتميز الموديل بالحبيبات البراقة التي زينت التصميم بالكامل، واعتمدت حذام رفيع لإبراز منطقة الخصر.

إيمان العاصي

ظهرت الفنانة إيمان العاصي بفستان أسود شفاف علي السجادة الحمراء في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

رانيا يوسف

فاجأت رانيا يوسف، الجمهور بظهور بعيد تمامًا عن "الجرأة" هذه المرة إذْ ارتدت فستانًا طويلًا وتميّز بأكمام طويلة وشفافة باللون الروز، كما اتّسم الفستان بأنه مرصّع بالكامل بالفصوص اللامعة.

وانتعلت رانيا يوسف حذاءً تميّز بكعب عالٍ، فيما اعتمدت تسريحة شعر جذابة ووضعت مكياجًا متناسقًا مع الإطلالة وأكملت إطلالتها بعدّة مجوهرات.

مريم حسين

استطاعت الفنانة اللبنانية مريم حسن، أن تخطف لقب الأجرأ على الإطلاق في الدورة الحالية بفستان لامع بفتحة صدر واسعة، كما كشفت عن بطنها بشكل مبالغ فيه.

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عبير صبري

وأطلت صبري بفستان أزرق قصيرًا من الأمام وطويلًا من خلف، واعتمدت تسريحة شعر بوني تيل، مع لون روج وردي خفيف وفق رائج.

مفيدة شيحة

تألقت الإعلامية مفيدة شيحة بفستان أنيق على السجادة الحمراء باللون الأخضر الغامق، مزين بالريش الأخضر الفاتح على الصدر، مع تسريحة شعر بسيطة، واعتمدت على الماكياج الهادئ مما أبرز جمالها.

أروى جودة

لفتت الفنانة المصرية أروى جودة الأنظار في ختام المهرجان بفستان أحمر قصير وجريء، مفتوح من منطقة الصدر، إلا أنها بدت متألقة وواثقة من نفسها، ونالت من خلاله إشادة الحاضرين.

هنا وحلا شيحة

خطفت الشقيقتان هنا وحلا شيحة الأضواء في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي بإطلالتيهما الجذابة واللافتة، حيث ارتدت الأولى فستانًا باللون الأبيض طويل لا يوجد به منقوشات واعتمدت على تسريحة شعر جذابة وميكب يتناسب مع إطلالتها المتميزة، بينما ارتدت فستانًا "كحلي" طويلًا من الستان.

أمينة خليل

ظهرت الفنانة المصرية أمينة خليل بفستان أسود محتشم وأنيق، اعتمد على القماش اللامع لكنه منحها إطلالة مميزة ومختلفة على السجادة الحمراء.

بسمة

تألقت الفنانة بسمة بفستان أنيق على السجادة الحمراء، حمل اللون التركواز، مزينًا بالريش الأسود على الصدر، مع تسريحة شعر بسيطة، وماكياج هادئ.

كما تألقت غيرهن من النجمات على السجادة الحمراء فشاهدي إطلالاتهن