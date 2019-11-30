مصممات أزياء إماراتيات يحددن أوجه جديدة في الموضة العالمية منهن مدية الشرقي

احتفالًا باليوم الوطني الإماراتي 48 نستعرض لك قائمة من ابرز الشخصيات المميزة في عالم الموضة الاماراتية.

استطاعت هذه الاسماء المبدعة تحديد أوجه جديدة في عالم الموضة العالمية من خلال مساهماتهن في صناعة موضة محلية قوية تنافس العالمية في تفاصيلها المواكبة لاحدث الصيحات بأسلوب لائق ومناسب للثقافة الاماراتية...

ياسمين المُلا

تتميز تصاميم ياسمين المُلا صاحبة علامة YNM Dubai بالبساطة والأنوثة العصرية التي تليق بالمرأة العملية التي لا تتخلى عن اناقتها في جميع المناسبات. تقدم العلامة قطعًا كلاسيكية تعد أساسية في خزانة كل امرأة تبحث عن الاناقة البسيطة.

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شذى عيسى

تتبع المصممة شذى عيسى فلسفة تصميمية تستند على الأنوثة الرومانسية الحالمة في التفاصيل، وذلك من خلال تصميم قطع تحاكي الجمال والتفرد والتميز بفخامة الخامات وجاذبية اللمسات الجمالية التي تتفرد بها تصاميمها.

مدية الشرقي

استطاعت الشيخة مدية الشرقي بناء علامة قوية على مستوى عالمي وذلك من خلال اتباعها لفلسفة معينة في التصميم.

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تهتم مدية في ادراج أحدث الصيحات العالمية الى مجموعاتها بأسلوب جريء ولافت، ينعكس ذلك في اختياراتها القصات والخامات الفاخرة.

حمدة الفهيم

ملكة أزياء الأوت كوتور في الإمارات، تصور إلهامها بفخامة راقية تتجسد في تفاصيل الشك والتطاريز المحاكة بحرفية خيالية مترفة.

Semsem

تصمم دار Semsem من الإمارات أزياء للمرأة القوية التي تعشق الاضواء بأسلوب عصري غير مبالغ بِه. تتميز تصاميمها بالحداثة وترضي كافة الأذواق بتفاصيل أزياءها ما بين الفساتين ذات الطبعات الملفتة وأطقم الأزياء العملية والمثالية للمرأة العاملة.

مريم وآمنة المعلا

تتميز علامة The Orphic بتصاميم ساحرة للمرأة التي تعشق التصاميم الملفتة والغريبة والقصات المبالغة، والخامات المختلفة. تقدم العلامة أيضا تصاميم فساتين اعراس رومانسية وساحرة بمعايير عالمية.

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