"دعم مصابي الأورام وحقق حلم شاب من ذوي الإعاقة".. مواقف إنسانية لـ محمد فؤاد

دعوات عدة وجهها محبي الفنان محمد فؤاد له، عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تعرضه لأزمة صحية، حيث تعرض لإغماء مفاجئ، فجر اليوم، ما استدعى نقله إلى المستشفى وحجزه بالعناية المركزة.

"مظاهرة الحب" التي ظهرت على الـ"سوشيال ميديا" من جمهور "فؤاد"، تأتي عقب مواقف إنسانية متباينة خلال مشواره الفني الطويل، والتي يستعرض "هن" أبرزها خلال الفقرات التالية:-

دعم مرضى مركز الأورام في جامعة المنصورة

في العام الماضي، دعم الفنان مرضى مركز الأورام في جامعة المنصورة، حيث زار وحدة أورام الأطفال، ولعب معهم، فضلا عن زيارته لبقية المرضى، والتقط صورا مع العاملين.

عقب تداول واسع لمنشور دونته شقيقة شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، عبر "فيس بوك"، يتضمن رغبة أخيها في مقابلة "فؤاد"، استجاب الفنان للأمر.

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وقالت الفتاة في المنشور: "ده محمد أخويا تقريبًا نايم صاحي قاعد مبيجبش غير سيرة محمد فؤاد، يا جماعة دا حافظ أغانيه من سنة 90 كلها، ونقنعه يخس بيرد ويقول لنا إن جسمه زي محمد فؤاد".

وتابعت: "حاولنا كتير نقابل محمد فؤاد معرفناش، وهو نادرًا لما بيعمل حفلات.. المهم أن حمادة أخويا تعب فترة وفهمناه لو خد الدوا وخف هنخليه يحضر الحفلة الأخيرة بتاعت نجوم التسعينات، وللأسف حصل ظروف ومعرفناش نحضرها ومحمد تعب جدًا أما عرف أنها خلصت ودخل في اكتئاب".

ورد عليها "فؤاد"، عبر حسابه بموقع فيسبوك: "يا حمادة حدد الميعاد اللي يناسبك حالًا، وأنا في انتظارك".

إحياء حفل إفطار للأيتام

وفي 2015، أحيا حفلا لإفطار رمضاني، حضره 600 طفل يتيم، بمنطقة العاشر من رمضان، وسط حضور مجموعة من الشخصيات العامة، وحرص الفنان على اللعب مع الأطفال.