نواة البلح حيلة جديدة لربات البيوت لتسوية اللحوم.. وأخصائي تغذية: "ملهاش لازمة"

حيلة جديدة انتشرت عبر المجموعات الخاصة بالطبخ على الـ سوشيال ميديا بخصوص سرعة تسوية اللحم والحصول عليها ناضجة في أسرع وقت، وهي وضع بضع من نواة البلح، وهو ما أثار موجة من الجدل بين السيدات بين استعجاب وتأييد للفكرة حبا لما هو جديد في الاختراعات المطبخية.

واستعرضت الشيف مروة بعد طرق التسوية السريعة التي تستخدمها بعض النساء للحوم، قائلة: "الحقيقة سمعت عن موضوع نواة التمر ده، بس محاولتش أجربه الحقيقة بس قريت ناس كتير بتقول ملهوش أي فايدة".

وتابعت: "البديل لسرعة التسوية معلقة صغيرة سكر زي ما اتعلمنا من أمهاتنا، وأحيانا مع الفراخ بحط معلقتين من أي مشروب غازي بيدي سرعة برضه للتسوية، وأحيانا بضيف كيوي في تتبيلة اللحوم المشوية على الفحم أو في الفرن بتدي طراوة للحوم بس الأفضل والأحسن استخدام الفواكه والسكر لتسريع عملية التسوية".

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وعن حجم الاستفادة أو المخاطر المحتملة من تسريع عملية التسوية للحوم، قال الدكتور مجدي نزيه بالمعهد القومي للتغذية، إن حجم المخاطر كبير جدا بالنسبة لحجم الاستفادة من كل هذه الطرق، مستطردا: "المواد الدخيلة على اللحوم من صوديوم ومشروبات غازية وغيرها لن تجدي سوى المخاطر فقط، بل من الممكن أن تتحد مع عناصر الحديد الموجودة في الطعام وتحويلها لمواد خطرة جدا على الصحة".

وأكد نزيه: "أفضل الطرق وآمنها معلقة سكر عند التسوية مثل جداتنا وأمهاتنا يفعلن دون اختراعات داخل الوصفة، قد تسبب أمراض نحن في غنى عنها تماما"ز

وعن نواة البلح ووضعها لتسريع تسوية اللحوم، أختتم: "ولا ليها أي لزمة ولا إفادة ولا ضرر".