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تفاعل الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على تصريح الفنانة شيرين، الذي أطلقته خلال حفلها الجديد بموسم الرياض، بعد أن أثنت على الرجال في تصريح مستفز للسيدات اللائي انتقدوها سابقا.
وردت شيرين على مهاجميها بسبب تصريحها بضرورة سماع كلام الرجال، خلال إحدى حفلات موسم الرياض، قائلة: "المرة اللي فاتت زعلوا وعملوا هاشتاج عشان قلت للستات تسمع كلام الرجالة.. طب الرجالة دول عسل وسكر ومش عارفة إيه اللي مزعلهم في كده، أكيد دول شوية عوانس".
وعلق رواد "السوشيال ميديا" على تصريح شيرين بموجة من الانتقادات، التي نالت من المطربة المصرية: "بتيجي تكحلها تعميها"، في إشارة إلى أنها زادت الأمر سوءا.
فيما قال أيدت فتاة أخرى ما قالته شيرين قائلة: "مش عارف النسوان زعلانه ليه طب ماهي قالت الحقيقه الرجاله فعلا زي العسل".
بينما رد أحد المستخدمين بطريقة ساخرة، قائلًا: "ميدو مشاكل يشهد".
وجاءت إحدى التعليقات معبرة عن سوء اختيار شيرين لطريقة المزاح مع جمهورها: "هي كل ما تيجي تهزر العجلة تجري منها".
ومن ضمن التعليقات عنفت إحدى الفتيات شيرين قائلة: "ما تتهدي بقى انسي مبتوبيش".
كانت هذه تفاصيل خبر جت تكحلها عميتها.. ردود فعل رواد فيسبوك على تصريح شيرين "الرجالة عسل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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