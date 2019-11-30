"اطمني" لمجابهة زواج القاصرات بالبحيرة.. 35% من الزيجات بقرى المحافظة تحت السن القانوني

عشرات الحملات التوعوية التى تحث الفتيات على عدم الإقبال على الزواج مبكراً، دشنتها جمعيات ومنظمات كثية بالبحيرة، تلك المحافظة الريفية التى تنتشر بها عادات الزواج القديمة من حيث التبكير فى بناء عش الزوجية، وإنجاب الأطفال سريعاً ليكونوا السند والدعم "حسب اعتقادهم"، واستهدفت الحملات الفتيات والأمهات بقرى البحيرة، من خلال تنظيم دورات تثقيفية وندوات شبه دورية، توضح خطورة الزواج المبكر وأثره على الفرد والمجتمع، فى محاولة لإيقاف قطار زواج القاصرات بالمحافظة.

أكثر من 35 % من الزيجات بقرى البحيرة تكون تحت السن القانونى، "حسب تقارير تقديرية لجمعيات تنمية مجتمع"، باعتبار أن الفتاة إذا تخطى سنها 18 سنة أصبحت "عانس"، حسب عادات وتقاليد الريف البحراوى، الأمر الذى ينعكس على حالات الفتيات الصحية، وارتفاع حالات الطلاق داخل محاكم الأسرة.

ديوان محافظة البحيرة كان له دور إيجابى فى التصدى للظاهرة، بعدما وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بالمشاركة المجتمعية وتكثيف جهود الجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للنهوض بالمجتمع، والحد من الظواهر السلبية من خلال البرامج والندوات التوعوية.

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وتبنت المحافظة العديد من الندوات التثقيفية، آخرها مبادرة "إطمنى" بالتعاون مع منظمة بلان إنترناشونال، بالتعاون مع مديريات التربية والتعليم والصحة والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والأوقاف والكنيسة والوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص.

وتضمنت المبادرة دعوة القيادات التنفيذية والمجتمع المدني وشخصيات عامة بمركز أبو حمص، وعدد من الفتيات من سن 13 إلى 17 سنة ممثلين من الفئات المختلفة من مدارس مختلفة، ليكونوا قدوة لأقرانهم للتوعية من خطر الزواج المبكر للأطفال أقل من 18 سنة.

وأعلنت المحافظة أن المبادرة تأتي ضمن فاعليات مشروع تمكين الفتيات في بيئة أكثر أمانا، ويتم تتفيذها بمدرسة الفنية بنات، ومدرسة الإرشاد الإعدادية بنات، ومدرسة عبدالعزيز مخيون الإعدادية بنات، ومدرسة الزهراء الإعدادية بنات، بمشاركة عدد من الفتيات والأولاد من الفئات المستهدفة من قرى مركز أبوحمص.

لم تكن هذه المبادرة هى الأولى من نوعها، بل سبقها العديد من المبادرات والندوات والحملات، التى تهدف إلى التوعية بخطر زواج القاصرات، وذلك بمدن "دمنهور، كفر الدوار، حوش عيسى، أبو المطامير، إيتاى البارود، الدلنجات"، فيما أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى عن خطة مستقبلية لتنفيذ مبادرات مماثلة بالبحيرة، تستهدف مراكز "إدكو، رشيد، الرحمانية، المحمودية، النوبارية، وادى النطرون، بدر".