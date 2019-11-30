إيمان تطلب الخلع: "سرق كل حاجة من الشقة قبل الفرح بأسبوع وسافر.. حتى هدومي أخدها"

قادها حظها السيئ إلى السقطوط في قبضة يد زوج قرر التخلى عنها، قبيل حفل الزفاف بـ5 أيام، وعندما لجأت لوالدته دافعت عن ابنها وقالت لها إنه سافر للخارج ليأمن مستقبله، فلجأت إلى المحكمة لتطلب الطلاق منه خلعا.

"قبل الفرح راح فتح الشقة وخد العفش كله حتى هدومي خدها واختفى بعدها، ومن يومها معرفش عنه حاجة"، كانت هذه أولى كلمات صاحبة الـ25 عاما أمام محكمة الأسرة بالزنانيري، بعد أن أقامت دعوى خلع ضد زوجها حملت رقم 3011 لسنة 2019.

تقول إيمان في حديثها لـ "الوطن"، إنها زوجها تركها دون أن يخبرها أي شيء ولا تعرف مكانه، وعندما ذهبت إلى والدته أخبرتها أن بنها قد سافر إلى الخارج من أجل تأمين مستقبله: "أما روحت الشقة ولقيته واخد العفش كله وموبايله مقفول ومعرفش أي حاجة روحت لأمه، قالتلي ابني سافر يشق طريقه، استنيه على ما يرجع".

Advertisements

تتابع الزوجة حديثها بأنها صدمت من رد فعل والدته لدرجة جعلتها غير قادرة على النطق، وعندما سألتها عن حفل الزفاف المفترض إقامته خلال أيام كان ردها عليها بالتأجيل لحين عودة ابنها: "قالتلي أجلى الفرح على ما ينزل، أنتي مش أول ولا آخر واحدة فرحها يتأجل".

وأضافت الزوجة أنه تحسست من كلام والدة زوجها بأنها علي علم بكل ما حدث ولم تتفاجئ بشيء، لدرجة أنها بررت استيلاءه على محتويات الشقة بأنها من حقه وأنه أسترد ما دفعه، "شقت ابني وهو اللي عملها وخد حاجته تاني مسرقش منك حاجة".

لذلك لجأت الزوجة إلى المحكمة للتطليق منه كونها لا تعرف عنه شيء، ولم يتواصل معها، وأخبرتها والدته أنه لن يطلقها، وما زالت الدعوى تنظر أمام المحكمة.