اختاري من بين الترتر والمخمل لإطلالة مناسبة لحفلات الشتاء وأعياد الميلاد

موسم الحفلات يكون رسمياً كل عام للجميع، لكن يبدو وكأنه حدث جديد في كل مرة نقرر فيها الذهاب لحفلاً ما، على الرغم من أن احتفالات عيد الميلاد الكريسماس قد تجعلكِ تشعرين بالإرهاق، لكنها فرصة مثالية لارتداء فساتين السهرة وإلقاء بعض البريق، سواء كنتِ ترتدين فستاناً لامعاً أو تنورة من المخمل، فيمكنك العثور على شيئاً ما في متجرك المفضل، أو إعطاء لمسة خاصة بكِ مع بعض الإطلالات اللامعة.

بغض النظر عن الإطلالة التي ستختريها، لقد وجدنا بعضاً من أكثر الإطلالات جمالاً والتي ستساعد في الإلهام للحصول مظهر أحلامك الخاص بالسهرات.

إذا كنتِ لا تفضلين ارتداء الألوان لكن تريدين أن تتألقي بإطلالة ساحرة، اختاري دائماً اللون الأسود، خصوصاً إذا ارتدتيه مع الترتر، ستحصلين على إطلالة لا تنسى ولديك العديد من الخيارات لهذا، لكن للشتاء ننصحك بفستان مع أكمام طويلة لإطلالة رقيقة وراقية في نفس الوقت.

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ألوان الأومباري Ombré

تدرجات الألوان المختلفة ستكون رائعة مع أقمشة الترتر، اختاري مظهر الأومباري لإطلالة فريدة وممتعة.

فستان طويل جذاب من الترتر

بعكس ما يعتقد البعض فإن الترتر لا يعطي مظهراً زائد عن حده تماماً، اختاري الألوان الرقيقة مثل الذهبى المائل للوردي أو الفضي، وسوف تحصلين على إطلالة خلابة.

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كيف ترتدين المخمل

المخمل هو من أرقى الخامات التي يمكن أن ترتديها للحصول على إطلالة فاخرة ومميزة، جربي المخمل مع فستان رقيق باللون الأزرق لإطلالة ناعمة مع بوت عالي الكعب أو جربي اللون الأخضر الداكن.

التنورة ستكون رائعة مع المخمل

التنورة المخملية ستعطيكِ تماماً نفس مظهر الفستان، ارتديه بلون موحد مع بلوزة كلاسيك من الحرير وحذاء عالي الكعب.

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