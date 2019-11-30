كشف المستشار ضياء الدرجلي، مستشار لجنتي الصناعة والشباب والرياضة بمجلس النواب، تفاصيل وفاة النائب محمد بدوي دسوقي، 66 عاما، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، أثناء حفل زفاف ابنته بإحدى قاعات الأفراح في القاهرة.
وقال الدرجلي لـ"الوطن"، إن "بدوي" لم يسلم العروسة لزوجها كما هو متبع، لكن سلماها شقيقاها لزوجها على أنغام أغنية مسلسل "أبو العروسة"، وسقط بدوي عند سماع جملة: "ده لو لقيتي دموع في عيني علشان هتمشي وتسيبني".
وأكد أنه جرى نقل "بدوي" بعدها لمستشفى السلام بمنطقة الزمالك، وتبين وفاته.
حضر الحفل عدد من أعضاء مجلس النواب ووكيلي المجلس وأمين عام المجلس وعددا كبيرا من أقارب العروسين.
تقول كلمات الأغنية التي مات "أبوالعروسة" وهو يستمع إليها:
"بنتي وحبيتبي وكل حاجه في الدنيا ليا
معقول كبرتي والعمر عدي بالسرعة دي
ده أنا لسه شايفك بالضفاير بتجري جمبي وتلعبي
انده عليكي بسرعة تجري في حضني تجي وتهربي
اهو انهارده بقيتي احلي عروسة تشوفها عيني
واليوم ده اجمل يوم في عمري حلمت بي طول سنيني
ولو لقيتي دموع في عيني ده عشان هتمشي وتسيبيني"
كانت هذه تفاصيل خبر "لو لقيتي دموع في عيني ده عشان هتمشي وتسيبيني".. تفاصيل وفاة النائب محمد بدوي في حفل زفاف ابنته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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