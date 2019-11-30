"لو لقيتي دموع في عيني ده عشان هتمشي وتسيبيني".. تفاصيل وفاة النائب محمد بدوي في حفل زفاف ابنته

كشف المستشار ضياء الدرجلي، مستشار لجنتي الصناعة والشباب والرياضة بمجلس النواب، تفاصيل وفاة النائب محمد بدوي دسوقي، 66 عاما، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، أثناء حفل زفاف ابنته بإحدى قاعات الأفراح في القاهرة.

وقال الدرجلي لـ"الوطن"، إن "بدوي" لم يسلم العروسة لزوجها كما هو متبع، لكن سلماها شقيقاها لزوجها على أنغام أغنية مسلسل "أبو العروسة"، وسقط بدوي عند سماع جملة: "ده لو لقيتي دموع في عيني علشان هتمشي وتسيبني".

وأكد أنه جرى نقل "بدوي" بعدها لمستشفى السلام بمنطقة الزمالك، وتبين وفاته.

حضر الحفل عدد من أعضاء مجلس النواب ووكيلي المجلس وأمين عام المجلس وعددا كبيرا من أقارب العروسين.

تقول كلمات الأغنية التي مات "أبوالعروسة" وهو يستمع إليها:

"بنتي وحبيتبي وكل حاجه في الدنيا ليا

Advertisements

معقول كبرتي والعمر عدي بالسرعة دي

ده أنا لسه شايفك بالضفاير بتجري جمبي وتلعبي

انده عليكي بسرعة تجري في حضني تجي وتهربي

اهو انهارده بقيتي احلي عروسة تشوفها عيني

واليوم ده اجمل يوم في عمري حلمت بي طول سنيني

ولو لقيتي دموع في عيني ده عشان هتمشي وتسيبيني"