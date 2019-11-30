صور.. شبيهة مونيكا بيلوتشي تخطف الأنظار في "القاهرة السينمائي"

لفتت الفاشون بلوجر التونسية ريم الطايف، الشهيرة بـ"ريموشكا"، الأنظار بإطلالتها في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 41، بدار الأوبرا المصرية، وهي قريبة الشبه من نجمة الإغراء الإيطالية مونيكا بيلوتشي.

وأطلت "ريموشكا" بفستان "مرايا" فضي لامع، تميز بأنه طويل ومكشوف الصدر وبدون أكتاف، مع وضعها قلادة متوسطة الحجم.

تأتي إطلالتها الجريئة، بعد أن لفتت الأنظار بفستان أسود، طويل وذو أكمام ممتدة حتى المعصمين، وذو فتحة كبيرة حول منطقة الصدر.

Advertisements

وانطلقت مساء الأربعاء الماضي، فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دار الأوبرا، برئاسة المنتج والسيناريست محمد حفظي، وسط مشاركة واسعة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي.

وشهدت فعاليات المهرجان عرض أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، و84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يضاف إليها تنظيم منصة المهرجان "أيام القاهرة لصناعة السينما" عدد كبير من الندوات والمحاضرات والورش التدريبية.

الحفل الذي يقام بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، يخرجه هشام فتحي، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه زكي، ويشهد تكريم مدير التصوير الإيطالي العالمي فيتوريو ستورارو الحائز على أكثر من 50 جائزة دولية، منها 3 أوسكار، قبل أن تبدأ مراسم تسليم جوائز مسابقات المهرجان المختلفة، بحضور لجان التحكيم، ونخبة من النجوم وصناع الأفلام، يسبق ذلك عرض فيديو قصير يستعرض ما حدث خلال الدورة 41.