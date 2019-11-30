4 نصائح لخسارة الوزن عبر السباحة

محمد اسماعيل - القاهرة - تعتبر السباحة عادة نشاطاً ترفيهياً، إلا أن هذا النشاط يمكنه أيضاً أن يساعد الإنسان على حرق الكثير من السعرات الحرارية، ويساعد على فقدان الوزن، حسب ما جاء في موقع "24 الإماراتي".

وللاستفادة من السباحة في عملية تخفيض الوزن، أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا، قائمة بالأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار للحصول على أكبر فائدة من السباحة، على النحو التالي:

１- النظام الغذائي الصحيح

من المعروف بأن ممارسة التمارين الرياضية لوحدها لا تكفي لفقدان الوزن، لذا لا بد من الأخذ بالاعتبار اتباع نظام غذائي صحي يساعد في عملية خسارة الوزن إلى جانب ممارسة السباحة، وخاصة بأن السباحة في المياه الباردة تزيد من الشهية وتؤدي إلى تناول المزيد من الطعام، وهذا أمر قد يؤثر سلباً على خسارة الوزن.

２- السباحة بشكل صحيح

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يساهم استخدام الطريقة المثلى للسباحة، في حرق كمية كبيرة من السعرات الحرارية، وتعتبر السباحة بوضعية الفراشة الأكثر فاعلية، إذ أنها تساعد على حرق 150 سعرة حرارية خلال 10 دقائق.

3- الجهد المبذول

إذا كان دافعك هو التخلص من الوزن الزائد، فعليك بالطبع بذل بعض الجهد الإضافي. تحدد سرعتك في السباحة عدد السعرات الحرارية التي ستخسرها. لذا اسبح بقوة أكبر وأسرع، وفي اليوم التالي مارس السباحة بشكل هادئ، فهذا سيسرع عملية حرق الدهون.

4- الوقت المناسب

حاول دائماً السباحة في الصباح قبل الإفطار لحرق الدهون المخزنة بشكل أكثر كفاءة، إذ أن الجسم يستخدم الدهون كطاقة، الأمر الذي سيساهم في إنقاص وزنك.