طريقة عمل كوكيز السكر

كوكيز السكر من الحلويات اللذيذة والتي يحبها الصغار والكبار، كما أنها مغذية ومفيدة للأطفال، لذا يقدم لكِ موقع "هن" طريقة تحضيرها في المنزل بسرعة وسهولة. مقادير كوكيز السكر 2 و ثلاثة أرباع كوب دقيق. ملعقة صغيرة بيكنج صودا. نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر. ملعقة صغيرة قرفة. نصف ملعقة صغيرة زنجبيل. كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة. كوب سكر. نصف كوب سكر بني ناعم. بيضة. Advertisements ملعقة صغيرة فانيليا. ملعقة صغيرة روح اللوز. طريقة تحضير كوكيز السكر تجهز صينية بورق زبدة. يسخن الفرن على درجة حرارة 180. تخلط جميع المكونات في العجان. يفرد العجين، ويشكل على شكل كرات، ثم يضغط عليها باستخدام بصامة. تخبز في الفرن حوالي 15 دقيقة. تترك لتبرد تمامًا، وتقدم.

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