نصائح لغسل ملابس الأطفال بطريقة صحيحة

الأطفال دائمًا ما يحتاجون لعناية خاصة، منذ الولادة وأيضًا أثناء السنوات الأولى بعمرهم، وتشمل هذه العناية غسيل ملابسهم، الذي يحتاج لخطوات ضرورية، ليتم غسلها بطريقة صحيحة وتصبح خالية من الجراثيم، حتى لا تؤثر على بشرتهم الرقيقة، وهذا بحسب موقع "Firstcry Parenting".

تجنبي مزيلات البقع القوية

تتعرض ملابس الأطفال للكثير من البقع عند تناولهم الطعام أو تعملهم المشي، ولكن عند تنظيف هذه البقع يجب تجنب استخدام مزيلات البقع القوية، نظرًا لأنها تعد قاسية على ملابس الصغار، وقد تؤثر على جلدهم فيما بعد، لهذا يمكن الاكتفاء بنقع وفرك الملابس في مياة ساخنة ومسحوق قبل دورة الغسيل الكاملة وهو ما يزيل البقع أفضل دون أي تاثير سلبي.

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اختيار المسحوق المناسب

يجب اختيار نوع مسحوق مناسب لملابس الأطفال، بحيث يكون ناعم على الملابس، حتى تنظف برفق دون أن يتأثر نسيجها، وفي نفس الوقت لا يترك آثاره على الملابس، مما يسبب التهيج والحساسية لبشرة الأطفال.

فصل الملابس

يجب فصل ملابس الكبار عن ملابس الصغار، ليتم غسل ملابس الأطفال بمفردها بعيداً عن ملابس الكبار، للابتعاد عن كمية الأتربة والاتساخات المتعلقة بها، حتى لا تلتصق بملابس الصغار.

شطف الملابس جيدًا

يجب الانتباه بأن يتم شطف ملابس الصغار جيدًا بعد غسلها، بمياه نظيفة ووفيرة للتخلص من بقايا المسحوق، حتى لا يتراكم ويجف على الملابس وهو ما يسبب تهيج وحساسية الجلد.