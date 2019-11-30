منها عسل البرسيم.. إليك أنواع العسل وفوائده الصحية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد كُريّم:

يعتبر العسل الأبيض من ضمن أكثر الأطعمة الغذائية التي تمد الجسم بالعديد من الفوائد الصحية، وتساهم أنواع العسل المختلفة في تعزيز الجهاز المناعي وعلاج المشكلات الصحية التي تصيب الجسم.

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