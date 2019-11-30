طريقة عمل ورقة الفراخ

ورقة الفراخ من الأكلات المتكاملة في عناصرها الغذائية، ويمكن تقديمها مع الأرز الأبيض، أو المكرونة فقط مع إضافة الشوربة والسلطة، ويستعرض التقرير طريقة تحضير ورقة الفراخ. المقادير صدور فراخ. بصل. جزر. كرفس. طماطم. ثوم. فلفل حار. جوزة الطيب. كزبرة خضراء. بطاطس. Advertisements كوسة. ورق فويل. ملح. فلفل أسود. بهارات. زيت. طريقة التحضير يتبل الدجاج بالملح والفلفل والبهارات. يوضع الدجاج في وعاء ويشوح في الزيت. يضاف البصل والثوم والكرفس. تضاف الخضروات وتتبل بالملح والفلفل وتشوح. يوضع خليط الدجاج فى ورق فويل ويدخل الفرن مع رشة زيت. يقدم حين ينضج ساخنا.

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