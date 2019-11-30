شيرين: "الرجالة دول عسل.. واللي زعل من كلامي شوية عوانس"

ردت الفنانة شيرين عبدالوهاب على مهاجميها بسبب تصريحها بضرورة سماع كلام الرجال، خلال إحدى حفلات موسم الرياض. وقالت شيرين، خلال حفلها الجديد بموسم الرياض، الليلة: "المرة اللي فاتت زعلوا وعملوا هاشتاج عشان قلت للستات تسمع كلام الرجالة". Advertisements وأضافت: "طب الرجالة دول عسل وسكر ومش عارفة إيه اللي مزعلهم في كده، أكيد دول شوية عوانس". وقالت شيرين خلال حفل سابق بموسم الرياض: "طالما منقدرش نستغنى عن الراجل في حياتنا يبقى نسمع كلامه أحسن". وأثار التصريح السابق موجة من الجدل داخل السعودية، ودشن عدد من النشطاء هاشتاج "اخرسي يا شيرين" عبر موقع تويتر في السعودية.

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