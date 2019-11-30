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دائما ما تبحث السيدات عن طرق جديدة لتقديم الخضروات التي لا يشتهيها أولادهن كالقرنبيط، ولذلك تقدم "هُن" طريقة عمل كفتة قرنبيط بالبطاطس واللحمة المفرومة، للشيف نجلاء الشرشابي.
مقادير كفتة قرنبيط بالبطاطس واللحمة المفرومة
قرنبيط مسلوق
بصل
ملح
فلفل أسود
كمون ناعم
ثوم مفروم
بقدونس مفروم
بطاطس مسلوقة
لحمة مفرومة
دقيق
بيض
بقسماط
زيت للقلي
طريقة تحضير كفتة القرنبيط بالبطاطس واللحمة المفرومة
يضرب في الكبة اللحمة المفرومة والقرنبيط والبطاطس والملح والفلفل الأسود والكمون والبقدونس والثوم
يشكل الخليط أصابع ويقلب في الدقيق ثم خليط البيض والملح والفلفل الأسود ثم البقسماط
يفضل وضعها في الثلاجة لتتماسك
تقلى في الزيت ثم تقدم
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