دائما ما تبحث السيدات عن طرق جديدة لتقديم الخضروات التي لا يشتهيها أولادهن كالقرنبيط، ولذلك تقدم "هُن" طريقة عمل كفتة قرنبيط بالبطاطس واللحمة المفرومة، للشيف نجلاء الشرشابي. مقادير كفتة قرنبيط بالبطاطس واللحمة المفرومة قرنبيط مسلوق بصل ملح فلفل أسود كمون ناعم ثوم مفروم بقدونس مفروم بطاطس مسلوقة Advertisements لحمة مفرومة دقيق بيض بقسماط زيت للقلي طريقة تحضير كفتة القرنبيط بالبطاطس واللحمة المفرومة يضرب في الكبة اللحمة المفرومة والقرنبيط والبطاطس والملح والفلفل الأسود والكمون والبقدونس والثوم يشكل الخليط أصابع ويقلب في الدقيق ثم خليط البيض والملح والفلفل الأسود ثم البقسماط يفضل وضعها في الثلاجة لتتماسك تقلى في الزيت ثم تقدم

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