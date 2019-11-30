شاهد.. إطلالة النجمة العالمية ناتالي في ختام " القاهرة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بسمة مشالي: ظهرت النجمة العالمية ناتالي إيمانويل على السجادة الحمراء بحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى الدولى بدورته ال41، بإطلالة مفعمة بالبهجة والأنوثة ارتدت ناتالي إيمانويل فستاناً باللون الوردي الناعم، وتميز التصميم بالرسومات المتداخلة باللون الأبيض التي جاءت على شكل فروع شجر وقلوب، وأتسم الموديل بقصة الأكمام الطويلة المنتفخة. واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات الكاشمير مع تصفيفة الشعر المرفوع المستوحاة من التراث الإفريقي "جدائل الرستا". الحفل يقام بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، يخرجه هشام فتحي، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه زكي، ويشهد تكريم مدير التصوير الإيطالي العالمي فيتوريو ستورارو، الحائز على أكثر من 50 جائزة دولية، منها 3 أوسكار، قبل أن تبدأ مراسم تسليم جوائز مسابقات المهرجان المختلفة، بحضور لجان التحكيم، ونخبة من النجوم وصناع الأفلام، يسبق ذلك عرض فيديو قصير يستعرض ما حدث خلال الدورة 41.

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