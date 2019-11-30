8 مصادر طبيعية لفيتامين د.. منها أشعة الشمس (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد كُريّم:

يعاني كثير من الأشخاص في المراحل العمرية المختلفة من نقص فيتامين د الذي قد يؤدي إلى الإصابة بمشكلات صحية عدة من ضمنها العجز عن الحركة.

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