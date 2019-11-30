محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد كُريّم:
يعاني كثير من الأشخاص في المراحل العمرية المختلفة من نقص فيتامين د الذي قد يؤدي إلى الإصابة بمشكلات صحية عدة من ضمنها العجز عن الحركة.
لمزيد من القراءة عن: "8 مصادر طبيعية لفيتامين د.. منها أشعة الشمس" اضغط هنا
كانت هذه تفاصيل خبر 8 مصادر طبيعية لفيتامين د.. منها أشعة الشمس (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.