بالأسود.. ميس حمدان تتألق بختام مهرجان القاهرة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بسمة مشالي:

خطفت الفنانة ميس حمدان الأضواء على السجادة الحمراء بحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي بإطلالة مُميزة.

ارتدت "حمدان" فستان أسود حمل توقيع مصمم الأزياء Iman Saab، وجاء بتصميم الـ "برينسيس"، وهو الفستان الذى حدد الخصر بحزام اتخذ شكل الوردة وانسدل منفوشًا، وبدت به أكثر أناقة وأنوثة لأن عادة يناسب هذا التصميم جسم الفتاة الطويلة مثلها.

وقامت ميس حمدان برفع شعرها للخلف مع انسدال بعض الخصلات بطريقة تتناغم مع إطلالتها بمساعدة مصفف الشعر الشهير Mahmoud Gawish .

وحرصت على أن تضع المكياج بنفسها من لمساتها الخاصة، وزينت إطلالتها بـ Glamour Jewellery.