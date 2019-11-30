"ببليزر أحمر".. أحمد فهمي يلفت الأنظار بختام مهرجان القاهرة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي: ظهر الفنان أحمد فهمي بإطلالة مميزة كلاسيكية، غير تقليدية خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ41. ارتدى "فهمي" بليزر أحمر اللون بتصميم الـ Dark Double-Breasted Suit، وهي بدل تحتوي على 6 أزرار وتغلق أحد الأطراف على الطرف الآخر. وتميز البليزر من خامة المخملي نسق معه قميص وبنطلون أسود، وزين إطلالته بنظارة شمس. الحفل يقام بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، يخرجه هشام فتحي، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه زكي، ويشهد تكريم مدير التصوير الإيطالي العالمي فيتوريو ستورارو، الحائز على أكثر من 50 جائزة دولية، منها 3 أوسكار، قبل أن تبدأ مراسم تسليم جوائز مسابقات المهرجان المختلفة، بحضور لجان التحكيم، ونخبة من النجوم وصناع الأفلام، يسبق ذلك عرض فيديو قصير يستعرض ما حدث خلال الدورة 41.

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