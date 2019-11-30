ليلى علوي بإطلالة ناعمة في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

تألقت ليلى علوي خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 41، إذ ارتدت فستانًا طويلًا بصيحة " Off Shoulder"، باللون الكاشمير الغامق، وجاء التصميم بقصة ضيقة من الأعلى، مع تنورة مزينة بالطيات، وتميز الموديل بالحبيبات البراقة التي زينت التصميم بالكامل، واعتمدت حذام رفيع لإبراز منطقة الخصر.

ونسقت مع الإطلالة تصفيفه الشعر الويفي المنسدل مع مكياجًا ناعمًا بألوان الكاشمير، وكلاتش باللون الفضي للامع، واختارت إكسسوارات ماسية ناعمة.

الحفل يقام بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، يخرجه هشام فتحي، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه زكي، ويشهد تكريم مدير التصوير الإيطالي العالمي فيتوريو ستورارو، الحائز على أكثر من 50 جائزة دولية، منها 3 أوسكار، قبل أن تبدأ مراسم تسليم جوائز مسابقات المهرجان المختلفة، بحضور لجان التحكيم، ونخبة من النجوم وصناع الأفلام، يسبق ذلك عرض فيديو قصير يستعرض ما حدث خلال الدورة 41.