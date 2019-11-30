حنان مطاوع تتألق في ختام مهرجان القاهرة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

تألقت النجمة حنان مطاوع بإطلالة لامعة مفعمة بالبهجة والأنوثة على السجادة الحمراء بحفل ختام فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي.

وارتدت "حنان" فستان بتصميم الـBallgown أو البرنسيسة، محكم عند الخصر، من خامل التل المطرز بالخيوط والسلاسل البراقة، تميز بلون الروز.

وزينت حنان إطلالتها بالمجوهرات الماسية، متناغمة مع خامة الفستان. وعكست "حنان" أناقة ورقي إطلالتها من خلال لمسات بسيطة من المكياج إذ اعتمدت على درجات النيود.