بإطلالة ناعمة وجذابة.. هكذا ظهرت شيرين رضا في ختام مهرجان القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

تألقت شيرين رضا خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 41 بإطلالة أنيقة، إذ ارتدت بلوزة من الساتان الشفاف باللون الأبيض، مع تنورة طويلة مزينة بالكامل بالشراشيب، باللون النحاسي، وحزام عريض بصيحة الأستيك باللون الأسود عند منطقة الخصر.

ونسقت مع الإطلالة كلاتش مرصعًا بالأحجار الكريمة، ومكياجًا قويًا، إذ ركزت على رسمة العيون السموكى بالألوان الترابية، مع أحمر شفاه باللون الماروني.

واختارت تصفيفه الشعر المرفوع والمزين بالضفائر الرفيعة، مع إكسسوارات حيوية، إذ اعتمدت أقراط متدلية على شكل زهرة التوليب، وخاتم كبير الحجم، مع إسوار ناعم.

الحفل يقام بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، يخرجه هشام فتحي، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه زكي، ويشهد تكريم مدير التصوير الإيطالي العالمي فيتوريو ستورارو، الحائز على أكثر من 50 جائزة دولية، منها 3 أوسكار، قبل أن تبدأ مراسم تسليم جوائز مسابقات المهرجان المختلفة، بحضور لجان التحكيم، ونخبة من النجوم وصناع الأفلام، يسبق ذلك عرض فيديو قصير يستعرض ما حدث خلال الدورة 41.