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شاهد| موقف مُبكي ومؤلم حدث في حفل تخرج كلية مجان الجامعية بسلطنة عمان

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موقف مؤثر في حفل تخرج كلية مجان الجامعية

شهد حفل تخريج طلبة “كلية مجان” الجامعية في سلطنة عمان للعام الأكاديمي 2018 – 2019 م، موقفاً مؤثراً أبكى الكثيرين، لأب عماني تسلم شهادة تخرج ابنته بعد أيام من وفاتها.

وأكملت الطالبة منيرة بنت سيف بن حمود النبهاني دراستها الجامعية وحصلت على بكالوريس مع مرتبة الشرف في تخصص إدارة الأعمال، لكنّ روحها انتقلت الى بارئها قبل حفل التخرج .

وكانت الطالبة “منيرة” مثالاً يُحتذى به، وكافحت المرض، وأصرت بعزيمة أن تنتهي دراستها بالفعل، وأنجزت ذلك، وبعد تحقيق حلمها أسلمت روحها الى بارئها.

ودعا مقدّم الحفل والد الطالبة المتوفاة الى استلام شهادتها الجامعية، في موقفٍ محزن.

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