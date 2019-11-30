تعرف على مرض محمد فؤاد.. أعراضه وطرق الوقاية منه

تفاجأ جمهور ومتابعو الفنان، محمد فؤاد، صباح اليوم، بخبر تعرض الفنان لأزمة صحية خطيرة، دخل على أثرها أحد المستشفيات ونقل للعناية المركزة.

وأكد مصدر مقرب من فؤاد لـ"الوطن"، أن فؤاد أصيب منذ فترة بإجهاد شديد أدى إلى ارتفاع في ضغط الدم، إلا أنه تعرض لإغماء مفاجئ فجر اليوم، ما استدعى نقله إلى المستشفى وحجزه بالعناية المركزة.

ويعد مرض ارتفاع ضغط الدم، الذي يطلق عليه "القاتل الصامت" من الأمراض الشائعة بين الكثير من الناس، وقد يتطور مع الوقت، لنتائج غير مُرضية.

ويرصد "هُن" أعراض وطرق الوقاية منه، حسبما ذكرها موقع "daily medical".

أعراض ارتفاع ضغط الدم

صداع الرأس مع احتمالية الشعور بالدوخة.

يرتبط ضغط الدم بالرغبة في الغثيان بشكل مستمر.

من أعراض الضغط العالي الرغبة في القىء

من أعراض الضغط العالي الشعور بسخونة في الدماغ.

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ويعتبر نزيف الأنف من أكثر الأعراض الشائعة للضغط العالي.

يرتبط الضغط المرتفع الشعور بخفقان القلب وصعوبة التنفس.

طُرق علاج ارتفاع ضغط الدم

لعلاج مرض ارتفاع ضغط الدم يجب العمل على:

خفض الوزن.

تقليل كمية الملح في الأطعمة المختلفة.

التوقف عن التدخين.

التقليل من المشروبات المنبهة.

الإكثار من تناول الأطعمة الصحية مثل الخضروات والفواكه، والابتعاد عن الأطعمة ذات النسب العالية من الدهون.

تناول الأدوية التي يحددها الطبيب المعالج.