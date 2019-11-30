الامارات | القدس تعرض قطعة من مزود المسيح

شكرا لقرائتكم خبر عن القدس تعرض قطعة من مزود المسيح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عُرضت في القدس، أمس، قطعة خشبية أثرية، قيل إنها من المزود الذي حمل السيد المسيح رضيعاً، قبل نقلها إلى بيت لحم لإطلاق موسم الاحتفال بعيد الميلاد رسمياً.

وكان راعي كنيسة بيت لحم قد تسلم هذا الأسبوع جزءاً صغيراً من مزود خشبي كان محفوظاً في كنيسة سانتا ماريا ماجوري في روما.

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ووصل هذا الجزء إلى القدس لعرضه على الجمهور لفترة وجيزة، قبل نقله إلى بيت لحم مسقط رأس السيد المسيح، حيث من المتوقع أن يُعرض هناك داخل كنيسة القديسة كاترينا المجاورة لكنيسة المهد، في توقيت إضاءة شجرة عيد الميلاد في بيت لحم اليوم.