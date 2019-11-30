الامارات | رئيس وزراء بريطانيا: لن أفصح عن عدد أبنائي

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء بريطانيا: لن أفصح عن عدد أبنائي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أمس، إنه لن يفصح عن عدد أبنائه، مضيفاً أنه لن يجعلهم محط الأنظار، قبيل الانتخابات التي تجري في 12 ديسمبر.
وأضاف جونسون، الذي جذبت حياته العاطفية المثيرة اهتمام الصحف البريطانية في ما سبق: «أحب أبنائي كثيراً، لكنهم لا يخوضون هذه الانتخابات، لذلك لن أعلق... لن أجعلهم محط الأنظار في هذه الانتخابات».
ورداً على سؤال عما إن كان سينجب المزيد من الأطفال، قال جونسون (55 عاماً)، الذي يعيش في مقر الحكومة في داونينج ستريت مع صديقته كاري سيموندس، بعد انفصاله عن زوجته العام الماضي «لن أخوض مناقشات عن هذه الأمور».
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