الامارات | نجوم «هيب هوب» عالميون في حفل الدرعية بالسعودية

شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم «هيب هوب» عالميون في حفل الدرعية بالسعودية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انضم نجوم أغاني الـ«هيب هوب»، أشر وكريس براون وإيكون، إلى قائمة المغنين في حفل الدرعية التاريخي، بالقرب من العاصمة السعودية الرياض، كجزء من قائمة عملاقة من النجوم المشاركين في مهرجان الدرعية الموسيقي.

وقال بيان رسمي وزع في الرياض، أمس، إن المغنين سيقدمون حفلاً غنائياً يوم السادس من ديسمبر، ضمن مجموعة من الحفلات على قائمة مهرجان الدرعية الموسيقي التي تضيف المتعة للأحداث الرياضية العالمية في موسم الدرعية.

وتمثل هذه الحفلة أول فرصة لأشر ليقدم لجماهيره ومحبيه عرضاً، يضم أبرز أغانيه، مثل «بيرن» و«نو ليمت» و«ياه».

أما النجمان كريس براون وإيكون، فستمثل هذه الحفلة بالنسبة لهما ثاني زيارة إلى المملكة هذا العام، والتي أدى فيها المغني الأميركي أفضل أغانيه للجماهير في شهر يوليو الماضي. وقال البيان «يمكن حضور الحفلة من خلال الحصول على تذاكر خاصة بالحفلة، أو من خلال شراء تذاكر النزال (الملاكمة العالمي) يوم السابع من ديسمبر، والتي تتيح لحاملها حضور الحفل الغنائي مجاناً». علماً بأن تذاكر النزال والحفل تقترب من النفاد، لكنها مازالت متوافرة على الموقع الإلكتروني.

وباع أشر أكثر من 75 مليون ألبوم في جميع أنحاء العالم، وفاز بالعديد من الجوائز والأوسمة بما في ذلك ثماني جوائز جرامي، و18 بيلبورد ميوزيك.

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أما النجم كريس براون، فقد باع أكثر من 140 مليون ألبوم في جميع أنحاء العالم، وهو واحد من أكثر الفنانين عالمياً، من حيث عدد المبيعات. وسجل حتى الآن تعاونه الأخير مع دراك e في أغنية «نو جايدنس» أكثر من 125 مليون مشاهدة على «يوتيوب».

أما إيكون، فهو أول فنان منفرد يحصل على المركزين الأول والثاني، في وقت واحد على لائحة بيلبورد هيت 100 على مرتين، ولديه أربع أغان معتمدة، على أنها تربل بلاتينيوم، وثلاث أغان معتمدة على أنها دوبل لاتنيوم، وأكثر من 10 أغان معتمدة على أنها بلاتينيوم وأكثر من 10 أغان معتمدة كغولد في المبيعات الرقمية. وموسم الدرعية، الذي تنظمه الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية، هو احتفال رياضي ترفيهي، يمتد لشهر كامل من الفعاليات الرياضية والعروض الموسيقية التي تهدف لاجتذاب الزوار من جميع أنحاء العالم للمملكة، ‏بدءاً من بطولة الفورمولا إي، وكأس الدرعية للتنس التي تشهد مشاركة ‏ثمانية من أشهر اللاعبين الرجال على مستوى العالم، وبطولة الفروسية التي ستؤهل الفائزين فيها لأولمبياد طوكيو العام ‏‏المقبل.

ويستضيف موسم الدرعية حفلات ‏غنائية لعدد من أشهر الأسماء العالمية في عالم الفن والغناء، وذلك ضمن مهرجان الدرعية للموسيقى.‏ فضلاً عن الاحتفالات الثقافية، وتجارب الطعام وتجارة التجزئة، و«واحة الدرعية» المذهلة، وهي مركز ترفيهي وفن عملاق مع المتعة لجميع أفراد العائلة.

وستكون منطقة البجيري في الدرعية مركزاً للأزياء الراقية والتجزئة، وأفضل المطاعم في المملكة العربية السعودية. وستنظم هيئة تطوير بوابة الدرعية جولات سياحية في منطقة الطريف الرائعة والجميلة المدرجة على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو).

- المغنّون الثلاثة جزء من قائمة عملاقة من النجوم المشاركين في المهرجان.

- أشر باع أكثر من 75 مليون ألبوم في العالم، وفاز بثماني جوائز جرامي.