الامارات | المصري طارق والمغربي انهض يتأهلان لنهائي «منشد الشارقة»

شكرا لقرائتكم خبر عن المصري طارق والمغربي انهض يتأهلان لنهائي «منشد الشارقة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حجز المنشدان المغربي إبراهيم انهض، والمصري محمد طارق، بطاقتيّ التأهل إلى المرحلة النهائيّة من برنامج «منشد الشارقة 12»، الذي تنظمه قناة الشارقة، بعد منافسات جمعتهما مع المشاركين الإماراتي علي النوبي، والأردني بكر السقار، وذلك خلال الحلقة الثانية التي بُثّت أول من أمس، وتنافس فيها المنشدون ضمن مجموعة المدرب وسيم فارس.

وبعد أمسية امتازت بالجمال والإبداع، قدّمها المشاركون بمستويات فنية عالية، أبهر المنشد المصري محمد طارق اللجنة بتقديمه لأنشودة «إذا المرء»، التي عبّر من خلالها عن مساحات صوتية واسعة يمتلكها، ومقدرة إبداعية في أداء وإجادة المقامات، ولم يكتفِ بذلك، بل واصل لوحاته الجمالية من خلال أنشودة «رسول الله»، التي لاقى عليها استحساناً كبيراً من لجنة التحكيم. أما الإماراتي علي النوبي، فدلّل من خلال وصلته الإنشادية على موهبة كبيرة يمتلكها، حيث قدّم أنشودتي «يا إمارات الوجود»، و«يا إله الكون»، اللتين وجدتا قبولاً من لجنة التحكيم، حيث أثنت على موهبته، وطالبته بمواصلة التدريب والاشتغال عليها وتطويرها لمواصلة الإبداعات في المستقبل.

من جهته، استطاع المنشد إبراهيم انهض أن يحجز مكانه في المرحلة المقبلة من البرنامج، مقدماً أنشودة «أنا ماني فياش»، التي أشبعها شجناً وإبداعاً، وعكس من خلال تأديته لنشيد «طلع البدر علينا» ما يمتلكه من ثقافة إنشادية واسعة، وإلمام بالمذاهب الموسيقية، في المقابل قدّم المشترك الأردني بكر السقار أنشودة «يا نور قلبي»، التي عبّر عنها بعذوبة صوته وموهبته، وأنشودة «الله الله»، التي عرّفت بإبداعاته، لتثني لجنة التحكيم على ما يمتلكه من موهبة، وتطالبه بالمزيد من العمل مستقبلاً على صقل قدراته وتنميتها.

وسيكون الجمهور على موعد مع حلقة التصفيات الثالثة لمجموعة المدرب شريف محسن، التي تضم كلّاً من المنشدين، الفلسطيني عبدالمجيد عريقات، والعراقي أركان القيسي، واللبناني عمر كباره، والعُماني سعيد الروشدي، ليخوضوا غمار المنافسات يوم الخميس المقبل.

- الجمهور على

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موعد مع حلقة

التصفيات الثالثة

في غمار

المنافسات الخميس

المقبل.