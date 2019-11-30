الامارات | منتجع «البيت الشارقة» يدعوكم لإقامة فاخرة

شكرا لقرائتكم خبر عن منتجع «البيت الشارقة» يدعوكم لإقامة فاخرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قام منتجع «البيت الشارقة» بتصميم تجربة إقامة قصيرة مثالية خاصة بعطلة نهاية الأسبوع الطويلة المقبلة، مازجاً في ذلك ما بين الإقامة الفخمة والاحتفالات باليوم الوطني للإمارات العربية المتحدة. وتوفر الأجواء المستوحاة من الأصالة المحلية مكاناً مثالياً لغمر الضيوف وسط الثقافة الإماراتية، والاستمتاع رفقتهم بالضيافة العربية التي لا تضاهى، والتي توفر لهم إحساساً دافئاً بالوجود في بيوتهم.

سيستمتع الضيوف بإقامة خاصة لمدة ليلتين، تبدأ باستقبالهم فور وصولهم إلى «البيت الشارقة» بكرم الضيافة العربية الأصيلة، حيث ستنتعش حواسهم وسيحصلون على لمحة عن المفاجآت التي هم على وشك اختبارها. تم تصميم هذه الإقامة لتقديم تجربة متكاملة لـ«البيت الشارقة»، مع توفير مرونة كلية للضيوف لتحديد جدولهم حسب ما يناسبهم، مع توافر أربع تجارب مختلفة للطعام الفاخر، والتي ستضمن انبهار الضيوف بإبداعات طباخي المنتجع. باستطاعة الضيوف اختيار الاستمتاع بصينية المقهى الخاصة لشخصين أثناء قضائهم أمسية ذات طابع إماراتي، بينما يحتفظون بوجبة الغداء المميزة المكونة من ثلاثة أطباق لليوم التالي. تتضمن عطلة نهاية الأسبوع كذلك تجربة عشاء للمشاركة العائلية، إضافة إلى عشاء من ثلاثة أطباق، باستطاعة الضيوف اختيار أي منها في اليوم الأول، والاحتفاظ بالآخر لليوم الثاني.