الامارات | أجواء وطنية تراثية في احتفال «تنمية المجتمع» باليوم الوطني

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحضور وزيرة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بوحميد، احتفلت أسرة الوزارة بمناسبة اليوم الوطني الـ48 لدولة الإمارات، في أجواء وطنية تراثية، اتسمت بإعلاء قيم الولاء والانتماء، والتغني بأمجاد الإمارات، والاحتفاء بالمنجزات المتسارعة والمتواصلة على مستوى الوطن. وشارك في الاحتفال وكلاء الوزارة والموظفون من مختلف الإدارات، حيث تنوعت فعاليات الاحتفال بين الكلمات الوطنية المحفزة، والفقرات الفنية المتنوعة، وأركان أخرى مختلفة استقطبت جميع الموظفين. وكان الاحتفال قد بدأ بالسلام الوطني، ثم عزف مقطوعات فنية وطنية على آلة القانون، ومشاركة تراثية لافتة من فرقة المزيود، ورقصات وطنية معبرة لأطفال روضة الدراري. كما اشتملت الفعاليات على أنشطة وأجنحة منوعة أتيحت للموظفين طوال اليوم، ومنها: ورشة السيراميك، وورشة صناعة الإكسسوارات بأيدي أصحاب الهمم، وورشة كلمة في حب الوطن، وورشة الخط العربي، وورشة فن لفّ الورق، إضافة إلى ركن المأكولات الشعبية، وركن عربات الطعام، وقسم الأطفال. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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